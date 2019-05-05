كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| CLIP محرك إلكتروني محمول يحول أي دراجة إلى دراجة إلكترونية

متابعة-سنيار: أنشأت شركة ناشئة مقرها بروكلين جهازا يمكن توصيله بسهولة بأي دراجة، مما يحولها على الفور إلى دراجة إلكترونية.

“CLIP” هو محرك إلكتروني محمول (450 واط)، مدعوم من بطارية ليثيوم أيون 4Ah / 36V ، والتي تتضاعف أيضًا كضوء دراجة، مع مصابيح LED / ليزر للحفاظ على راكبي الدراجات آمنين.

تم تصميم CLIP لتسهيل التنقل من وإلى العمل، خاصةً بالنسبة لأولئك الذين يواجهون مسارات ذات اتجاهات رئيسية.



يتم تثبيت المحرك في بالعجلة الأمامية بسرعة وسهولة، دون إضافة الكثير من الوزن الزائد، حيث يصل وزن الجهاز إلى 3.8 رطل (1.7 كجم) ويمكن وضعه بسهولة في حقيبة ظهر عند عدم الاستخدام.

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تجاوز CLIP هدفه البالغ 10000 دولار على كيك ستارتر وهو حاليًا في مراحل البحث والتطوير بعد اختبار نموذج أولي بنجاح على عدة دراجات.