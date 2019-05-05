شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول منتجات يزرعها روبوت تدخل الأسواق.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن الروبوتات أصبحت تفعل كل شىء حتى زراعة المحاصيل والحفاظ على نموها، وليس ذلك فقط بل أن إحدى الشركات الناشئة فى كاليفورنيا الآن تبيع منتجات قد زرعها روبوت، حيث تتخذ الشركة التى تعمل بنظام الزراعة الآلية والمائية الخطوة الأولى نحو الذهاب إلى السوق فى كاليفورنيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتم وضع عدة أنواع من الخضراوات الورقية التى يزرعها الروبوت على الرفوف للبيع لأول مرة، والتى من بينها الخس ونوع من الريحان.



روبوت الطعام

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وتستخدم المزارع الآلية التابعة للشركة مجموعة من الأدوات الآلية لإنتاج منتجاتها، بما فى ذلك ذراع آلية قادرة على التقاط الشتلات وزرعها، ونظام كمبيوتر يسمى "الدماغ"، الذى يوفر الإرشادات التلقائية لعملية الزراعة.

وتعد القدرة على تقديم منتجات طازجة وعضوية فى مساحة منخفضة من بين مزايا أنظمتها الآلية، وقد يؤدى ذلك أيضًا إلى خلق عدد من الفوائد، سواء من الناحية البيئية من خلال تقليل كمية الوقود الأحفورى المستخدم فى نقل المنتجات، ومن منظور التكلفة يعنى عددا أقل من الأميال إنفاق أموال أقل. كما أن نظامهم قادر على توفير حوالى 30% من الإنتاج لكل فدان عن المزرعة النظامية.

وتتضمن هذه العملية مجموعة من التقنيات مثل الجرارات الآلية والمركبات الجوية غير المسماة وأنظمة الرى الذكية، ومع ذلك فإن الأنظمة الآلية حتى الآن تتطلب بعض المدخلات البشرية، فلا يزال يتعين على البشر اختيار المنتج والمساعدة فى زراعته.