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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفاجأة.. خواتم الزفاف تضم مواد عمرها أكثر من 4 مليارات سنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه قد تشكلت مكونات بعض خواتم الزفاف الخاصة بك منذ 4.6 مليار سنة عندما تحطمت نجمة نيوترونية.. هذه حقيقة رغم غرابتها، فقد أدى تصادم عنيف بين نجمتين نيوترونيين إلى توليد بعض من أثمن المعادن على وجه الأرض.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذا الحدث الفردي مسؤول عن 0.3% من جميع العناصر الثقيلة في الأرض، بما فى ذلك الذهب والبلاتين واليورانيوم، حيث يقول الباحثون، إنه من المحتمل أن 10 ملج من الذهب فى خاتم الزواج تأتى من هذا التصادم الهائل.
الخواتم
ووقع التأثير الوحيد بين النجمين النيوترونيين قبل تكوين النظام الشمسى وكان عنيفًا لدرجة أنه كان يضيء سماء الليل فى هذا الوقت، حيث أصبحت المادة الناتجة عن الانفجار الهائل جزءًا من التكوين المجرى الذى شكل الأرض وكواكب أخرى فى النهاية.
وحدث هذا بالقرب من 1000 سنة ضوئية فقط من المكان الذى تشكل فيه النظام الشمسي.
وقال الدكتور إمرى بارتوس من جامعة فلوريدا الذى شارك فى الدراسة: "هذا يعنى أنه فى كل واحد منا سنجد قيمة لهذه العناصر، معظمها فى شكل اليود، وهو أمر ضرورى للحياة، ويعد خاتم الزواج، الذى يعبر عن ارتباط إنسانى عميق، هو أيضًا صلة بماضينا الكونى الذى يسبق البشرية وتشكيل الأرض نفسها، مع احتمال تكوين حوالى 10 ملليجرامات منها قبل 4.6 مليار عام."
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