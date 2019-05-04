شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفاجأة.. خواتم الزفاف تضم مواد عمرها أكثر من 4 مليارات سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه قد تشكلت مكونات بعض خواتم الزفاف الخاصة بك منذ 4.6 مليار سنة عندما تحطمت نجمة نيوترونية.. هذه حقيقة رغم غرابتها، فقد أدى تصادم عنيف بين نجمتين نيوترونيين إلى توليد بعض من أثمن المعادن على وجه الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذا الحدث الفردي مسؤول عن 0.3% من جميع العناصر الثقيلة في الأرض، بما فى ذلك الذهب والبلاتين واليورانيوم، حيث يقول الباحثون، إنه من المحتمل أن 10 ملج من الذهب فى خاتم الزواج تأتى من هذا التصادم الهائل.



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