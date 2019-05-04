شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يغلق تطبيق Bonfire للدردشة الجماعية عبر الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عامين من الكشف عنه أكد تقرير أن شركة فيس بوك تعتزم إغلاق تطبيق Bonfire التابع لها، والذى يعتبر نسخة من تطبيق "هوسبارتي" الشهير، حيث تم الكشف عنه فى يوليو 2017، وهو عبارة عن تطبيق يساعد المستخدمين على إجراء فيديوهات لايف جماعية بكل سهولة.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى فمن المنتظر أن يتوقف عن العمل فى وقت ما من هذا الشهر، وقد بدأ التطبيق فى الاختبار فى الدنمارك فى خريف عام 2017، لكنه لم يأت إلى الولايات المتحدة أبدًا، فيما قال فيس بوك فى بيان: "فى مايو سننهى دعم اختبارات Bonfire، وسنقوم بدمج عناصر ما تعلمناه فى المنتجات الحالية والمستقبلية الأخرى".

وكشف التقرير أن هذه الخطوة جاءت من قبل فيس بوك نتيجة كونها متوترة إلى حد ما بشأن نجاح التطبيق فى وقت مبكر مع المستخدمين الأصغر سنا، خاصة أن التطبيق عند طرحه كان عبارة عن استنساخا لتطبيق Houseparty المملوك لشركة Life On Air، بعد أن عرضته فيس بوك على موظفيها لتقليد مزاياه.