شديد الحرارة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تعلن طقس الأحد والاثنين

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه البلاد ستتعرض بداية من غد الأحد لموجة حر تصل فيها درجات الحرارة على القاهرة إلى 37 درجة، على أن تبلغ ذروتها يوم الاثنين المقبل حيث ترتفع درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي 6 درجات على الأقل.

وأضاف "شاهين" لمصراوي، أن حالة الطقس ستكون حارة على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة على القاهرة وباقي أنحاء البلاد، لافتًا إلى أن الرياح ستكون معتدلة لكنها تنشط على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأوضح شاهين، أن الموجة الحارة ستكون يومي...