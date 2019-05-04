تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف vivo S1 Pro بكاميرة منبثقة وسعر 401 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسمياً الآن عن هاتف vivo S1 Pro الذي ينطلق بتصميم منبثق للكاميرة الأمامية مع رقاقة معالج Snapdragon 675 وسعر 401 دولار تقريباً.

ينطلق هاتف vivo S1 Pro بشاشة Super AMOLED مميزة بحجم 6.39 إنش، مميزة بأبعاد 19.5:9 مع دقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، حيث تشغل الشاشة نسبة 91.64% من الهاتف.

كما يأتي هاتف vivo S1 Pro برقاقة معالج Snapdragon 675 مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، كما يأتي بسعة تخزين من 128 إلى 256 جيجا بايت.

أيضاً يأتي هاتف vivo S1 Pro بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل مع عدسات مميزة بزوايا واسعة، ومستشعر 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما تدعم الكاميرة الأمامية المميزة بمستشعر 32 ميجا بيكسل ميزة مكالمات الفيديو مع تصوير الفيديو وتصميم منبثق للكاميرة.

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هاتف vivo S1 Pro يأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، كما يضم الهاتف نظام تشغيل Android Pie مع واجهة Funtouch OS 9، كما تقدم Vivo زر مخصص لمساعدها الإفتراضي Jovi في الجانب الأيسر للهاتف، أيضاً تأتي البطارية بقدرة 3700 mAh، مع منفذ microUSB.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف vivo S1 Pro باللون الأحمر والأزرق حيث يتوفر لللبيع في 9 من مايو في السوق الصيني مع سعر يبدأ من 401 دولار.

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