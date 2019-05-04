تكنولوجيا: إعلان تشويقي من HMD لمؤتمرها القادم في 7 من مايو للكشف عن Nokia 4.2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت HMD إعلان تشويقي جديد لمؤتمرها الذي يعقد في 7 من مايو في الهند، حيث من المقرر أن تكشف رسمياً عن هاتف Nokia 4.2.

رصد كلاً من هاتفي Nokia 3.2 و4.2 على موقع HMD خلال الفترة الماضية، حيث أشارت التسريبات إلى خطط الشركة للإعلان الرسمي عن 4.2 قريباً واليوم أطلقت الشركة بالفعل إعلان تشويقي حددت فيه موعد رسمي للمؤتمر..

وقد أكد الإعلان التشويقي على خطط HMD للكشف رسمياً عن هاتف Nokia 4.2 في 7 من مايو، كما يكشف الإعلان التشويقي عن زر مخصص لمساعد جوجل الإفتراضي في الهاتف، وهي الميزة ذاتها التي تقدم في هاتف 3.2 على الإطار الأيسر للهاتف، حيث تشير التوقعات إلى خطط HMD لإطلاق الهاتفين في 7 من مايو.

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يذكر أن HMD قدمت هاتف Nokia 9 PureView خلال شهر فبراير الماضي خلال فعاليات MWC، ومن المقرر أن تطلق الشركة الهاتف في أسواق أخرى قريباً.

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