نتائج إختبارات الأداء تلمح إلى أن الهاتف OnePlus 7 Pro سيوفر أداء قوي جدًا

فاطمة أيت طالب - دبي - علينا أن نعترف أنه خلال كل عام، نكون متحمسين للغاية لمعرفة ما ستقدمه لنا شركة OnePlus. وذلك لأن OnePlus لا تقدم فقط هواتف ذات جودة عالية، بل تقدمها بأسعار معقولة جدًا. بالإضافة إلى ذلك، سمعنا أن شركة OnePlus ستقوم بالكشف عن هاتفين دفعة واحدة في النصف الأول من هذا العام، ويتعلق الأمر هنا بكل من OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro.

وبطبيعة الحال، لا شك أن العديد من الأشخاص يتساؤلون إلى أي حد سيكون الهاتف OnePlus 7 Pro قويًا نظرًا إلى أنه سيكون الهاتف الأفضل بين الإثنين؟ حسنًا، لقد تم مؤخرًا رصد هذا الهاتف في منصة إختبارات الأداء Geekbench حيث حقق 3551 نقطة في إختبار النواة الواحدة ونحو 11012 نقطة في إختبار النوى المتعددة. وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا متأكدين مما تعنيه هذه الأرقام، لإعطائك بعض السياق، فهذه الأرقام تظهر أن الهاتف OnePlus 7 Pro سيوفر أداء أفضل وأسرع مقارنة مع Galaxy Note 9 وحتى الطرازات المزودة بالمعالج Snapdragon 855 من هواتف Galaxy S10.

أما بالنسبة لنتيجة إختبار النوى المتعددة والتي تبلغ 11012 نقطة، فهي توضح أن الهاتف OnePlus 7 Pro قد يكون أسرع هاتف ذكي يعمل بنظام الأندرويد حاليًا، فالهاتف +Galaxy S10 على سبيل المثال حقق 10640 نقطة فقط في هذا الإختبار.

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سواء كانت هذه النتائج دقيقة أم لا، فسوف يتعين علينا الإنتظار حتى يتم إطلاق الهاتف OnePlus 7 Pro قبل أن نتأكد من كل شيء بنسبة 100%. وعلاوة على ذلك، فإن نتائج إختبارات الأداء لا تظهر الصورة الكاملة دائمًا، لذلك خذها فقط بالقيمة الإسمية حاليًا. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro في اليوم 14 من شهر مايو الجاري. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.