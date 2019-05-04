شاهد الهاتف LG G8 ThinQ يصمد في وجه مجموعة من إختبارات المتانة

فاطمة أيت طالب - دبي - في الفترة الماضية، رأينا العديد من الهواتف الذكية تتعرض لإختبارات التعذيب بما في ذلك إختبار الخدش والحرق والثني، وكان آخرها الهاتف Xiaomi BlackShark 2. أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت قناة JerryRigEverything على اليوتيوب إخضاع الهاتف LG G8 ThinQ لهذه الإختبارات أيضا لمعرفة مدى قدرة هذا الهاتف على التحمل.

في إختبار الخدش إتضح أن شاشة الهاتف LG G8 ThinQ ليست سهلة الخدش بحيث لا يمكن للمفاتيح والعملات المعدنية خدشها عندما تكون جنبا إلى جنب مع هذه المعدات في جيب المستخدم. ومع ذلك، إستخدمت شركة LG إطار من المعدن، وهذا ما يعني سهولة خدش هذا الجزء من الهاتف على الرغم من أن المعدن المستخدم في هذا الإطار يجعل الخدوش تظهر بشكل نسبي.

وبالنسبة لإطار الهاتف والأزرار، فهي مصنوعة من المعدن على عكس الواجهة الخلفية للهاتف والمغطاة بطبقة Gorilla Glass الزجاجية مما يجعلها مقاومة للخدوش من قبل بعض العناصر مثل الأدوات الحادة. وتضمن إختبار الخدش مستشعر بصمات الأصابع والذي إتضح أيضًا أنه غير قابل للخدش بسهولة. عدسات الكاميرات الثلاثة في الخلف مغطاة بالكامل بالطبقة الزجاجية الخلفية مما يجعلها غير قابلة للخدش أيضًا.

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في إختبار الحرق، إستمر الهاتف LG G8 ThinQ لبضعة ثواني قبل أن تبدأ البكسلات في الشاشة بالتحول إلى اللون الأبيض، وهي للآسف تبقى على تلك الحالة إلى الأبد. أما بالنسبة لإختبار الثني، فقد إتضح أن الهاتف LG G8 ThinQ متين للغاية على غرار الهاتف LG G7 ThinQ، وهذا ما يعني بأنه غير قابل للكسر بسهولة.

يبدو أن آلاف إختبارات المتانة التي خضع لها الهاتف LG G8 ThinQ أثبتت جدارتها، ويمكننا إعتباره ببساطة واحد من الهواتف الذكية الأكثر متانة في السوق حاليا. ومع ذلك، لا نزال نوصي ملاك هذا الهاتف بوضعه في غطاء واقي إذا كانوا يرغبون في الحفاظ عليه بشكل أفضل.