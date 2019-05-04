شركة Adobe تجري بعض التغييرات على أسعار خطة التصوير الفوتوغرافي

فاطمة أيت طالب - دبي - إنتلقت شركة Adobe في السنوات القليلة الماضية إلى نظام الإشتراك بحيث أصبح يتوجب على العملاء دفع إشتراك شهري للوصول إلى برمجياتها. الآن. هناك العديد من الخطط للإختيار من بينها بناءً على إحتياجاتك، مثل خطة التصوير الفوتوغرافي الرخيصة التي تكلف 10 دولارات أمريكية في الشهر.

من المؤكد أن هذه الخطة تكلف حوالي 120 دولارًا في السنة، ولكن إذا كنت مصورًا يستخدم Adobe Lightroom و Adobe Photoshop في كثير من الأحيان، فهذه الخطة تستحق العناء. لسوء الحظ، يبدو أنه سيتم التخلي عن هذه الخطة وإستبدالها بخطة أخرى أغلى تكلف 20 دولارًا في الشهر. وتم إكتشاف ذلك من قبل PetaPixel الذي وجد بأنه تم حذف خطة 10 دولارات وأن الخطة الوحيدة المتبقية هي خطة 20$.

الأمر الغريب هو أن هذا التغيير لا يؤثر على جميع العملاء وأنه لا يزال هناك بعض العملاء الذين يستطيعون رؤية وشراء خطة 10$. ووفقا لشركة Adobe، فهي ذكرت أنها تختبر تقديم خطط مختلفة للعملاء. ويشير هذا إلى أنه يمكن أن تعود خطة 10$ في نهاية المطاف، على الرغم من أننا لا نرى أي سبب يدفع الشركة لإجبار العملاء على دفع 20 دولار في الشهر بدلاً من 10$.

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الخبر السار الآن هو أن شركة Adobe تدعي أنه لم يتم إزالة خطة 10$. لا يزال من الممكن الوصول إليها من خلال هذا الرابط، ولكن هذه الخطة لم تعد تظهر على الموقع الرئيسي للشركة. بدلاً من ذلك، إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، فبإمكانك الإتصال بقسم المبيعات في شركة Adobe عبر هذا الرقم 4989-493-866 وطلب خطة 10$ في الشهر. نتخيل أن صعوبة الوصول إلى هذه الخطة يمكن أن يكون مؤشرًا على أن الشركة قد تحاول التخلص التدريجي منها، أو ربما تجعلها أقل وضوحًا حتى يقوم المزيد من العملاء بشراء خطة 20$ بدلاً منها.