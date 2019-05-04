ميزة Google Lens أصبحت الآن تدعم اللغة اليابانية

فاطمة أيت طالب - دبي - تم تقديم Google Lens لأول مرة في العام 2017. يمكن شرح وظيفة هذه الميزة ببساطة بإعتبارها ميزة تتيح لك البحث عن كل ما تراه في الحياة الواقعية، فهي تتيح للمستخدمين إستخدام الكاميرات في هواتفهم الذكية لمعرفة المزيد عن الأشياء من حولهم. يعتبر هذا مفيدًا بشكل خاص أثناء ترجمة اللغات التي لا تعرفها، وإذا كنت لا تستطيع قراءة اللغة اليابانية، فسوف تعجبك حقيقة أن تطبيق Google Lens حصل الآن على دعم اللغة اليابانية.

سيتعرف مستخدمو Google Goggles على بعض وظائف ميزة Google Lens، فهذه الأخيرة تعتبر في الأساس بمثابة خليفة لـ Google Goggles وهي جيدة في القيام بما ينبغي عليها القيام به. تستخدم هذه الميزة الكاميرا لجمع معلومات سياقية حول ما ينظر إليه المستخدم والسماح بعد ذلك لهذا المستخدم بإتخاذ مجموعة متنوعة من الإجراءات.

قامت الشركة بتحديث ميزة Google Lens الآن لدعم اللغة اليابانية. لذلك في المرة القادمة التي تكون فيها في اليابان ولا يمكنك أن تفهم تمامًا ما تقوله العلامات في الشارع، فما عليك سوى إستخدام هاتفك وإستخدام Google Lens. يمكنك بالفعل القيام بشيء مماثل مع Bixby Vision على هواتف سامسونج حيث يتم ترجمة العبارات من خلال خدمة Google Translate على غرار ميزة Google Lens.

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يمكن للمستخدمين الموجودين في اليابان أو لديهم هواتف تستخدم اللغة اليابانية تجربة الدعم الإضافي لهذه اللغة. وتجدر الإشارة إلى أن Google Lens متاح من خلال المساعد الرقمي Google Lens.