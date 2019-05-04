تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. روسيا تسعى لمراقبة الإنترنت وكويكب ضخم يمر بجوار الأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الفعاليات والأحداث، بداية من قيام شركة موزيلا بتعطيل إضافات فايرفوكس مجهولة الشفرة المصدرية، إضافة إلى قيام روسيا باعتماد قانون السيادة على الإنترنت الجديد، وكشف ناسا عن وجود كوكب جديد سيمر بالقرب من الأرض يمكن رؤيته بالعين المجردة، وفيما يلى نعرض أبرز حصاد التكنولوجيا لليوم كما يلى: مئات المخلوقات البحرية الزرقاء تغمر أحد شواطئ اسبانيا

موزيلا تعطل "إضافات" فايرفوكس مجهولة الشفرة البرمجية على خطى الصين .. روسيا تعتمد قانون "السيادة على الإنترنت" ناسا: كويكب ضخم يمر بالقرب من الأرض يمكن رؤيته بالعين المجردة Advertisements اتهام أبل بـ "المبالغة فى تقدير " عمر بطارية هواتف أيفون التابعة لها ناسا تلوم "المكونات المعيبة" لتسببها فى اثنين من الكوارث الفضائية استخدام الأطفال لسماعات الرأس أعلى من "80 ديسيبل "يؤثر علي جودة السمع

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