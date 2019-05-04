شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا لموظفيها: إذا سربت معلومات سنكتشفك ونفصلك عن العمل ونقاضيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت شركة تسلا، المصنعة للسيارات الكهربائية، بريدا إلكترونيا لموظفيها تتوعد خلالها الأشخاص الذين يقومون بتسريب معلومات عن الشركة وأسرار صناعة السيارات الكهربائية إلى الصحافة، بأن مصيرهم الفصل عن العمل وتقديمهم للمحكمة.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى فإن الرسالة الإلكترونية، التى أرسلها فريق الأمن فى تسلا تضمنت الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الشركة ضد الموظفين الذين قاموا بتسريب معلومات عن الشركة، حيث جاء فيها أن موظفا سابقا قام بتسريب معلومات تجارية سرية عن تسلا إلى حسابه الشخصى وهدد بالكشف عن معلومات سرية للشركة، مما دفع الشركة إلى رفع عدد من القضايا ضد هذا الشخص، كما أدرجت قضيتين ضد الموظفين السابقين بشأن الملكية الفكرية وسرقة معلومات الملكية والأسرار التجارية.

وتعد هذه المحاولات أحدث صيحات فى محاولات وادى السيليكون للتغلب على التسريبات، والأحدث التى تتسرب إلى الصحافة، وقد بعثت جوجل برسالة بريد إلكترونى مماثلة فى عام 2016، تصف كيف تبحث الشركة داخليًا عن الأشخاص وراء التسريبات، وفى أبريل 2018، تسربت رسالة إلكترونية من أبل وصفت كيف اعتقلت الشركة 12 موظفًا لتسريب معلومات عن الخطط المستقبلية للشركة.