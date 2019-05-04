Speechnotes .. خدمة مجانية لتحويل الكلام المنطوق إلى نص مكتوب

قد نحتاج أحيانًا إلى خدمة لتحويل الكلام المنطوق إلى نص مكتوب، ولتحقيق ذلك توجد العديد من الخدمات، منها ما هو مدفوع، ومنها ما هو مجاني، ومن الخدمات المجانية في هذا المجال خدمة “سبيتش نوتس” Speechnotes.

ويعرف مطورو Speechnotes خدمتهم بأنها: “تطبيق إلكتروني بعيد عن الإلهاء، ومجاني، وسريع، وسهل الاستخدام للإملاء والكتابة. وهي مفكرة على الإنترنت تدعم الكلام، وتهدف إلى تمكينك من إيصال أفكارك من خلال تصميم نظيف وفعال، حتى تتمكن من التركيز على أفكارك”.

ويقول مطورو الخدمة أيضًا: إن Speechnotes تستخدم أكثر التقنيات تطورًا في التعرف على الكلام لتقدم أدق النتائج، إضافةً إلى دمج أدوات مضمّنة (آلية أو يدوية) لزيادة كفاءة وإنتاجية وراحة المستخدمين. مع الإشارة إلى أن الخدمة تستخدم تقنية التعرف على الكلام الخاصة بشركة جوجل، وهي تدعم اللغة العربية على نحو جيد.

وأوضح مطورو Speechnotes – التي تستخدم تقنية التعرف على الكلام الخاصة بشركة جوجل – أنها تعمل كليًا على الإنترنت على متصفح كروم. فهي لا تحتاج إلى تنزيل أو تثبيت، ولا حتى للتسجيل.

ويرى مطورو الخدمة أنها بديل مجاني تمامًا ويشبه في دقته تطبيق Dragon Naturally Speaking، وذلك لأغراض الإملاء فقط. وهي تقدم ميزات صُممت لزيادة الإنتاجية والكفاءة لكل من الكتابة الصوتية والطباعة العادية باستخدام لوحة المفاتيح.

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وتتيح Speechnotes للمستخدمين الانتقال من الطباعة الصوتية (الإملاء) إلى الطباعة باستخدام لوحة المفاتيح بسلاسة. كما تتيح إدراج علامات الترقيم عن طريق الكلام (الأوامر الصوتية) أو من خلال نقرة واحدة.

وتدعم الخدمة أيضًا الحفظ التلقائي الذي يحفظ المستندات في الوقت الحقيقي فور أي تغيير، كما يمكن حفظ المستندات على خدمة “جوجل درايف” أو تنزيله كمستند على جهاز الحاسب، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني.

هذا؛ وتستهدف خدمة Speechnotes المستخدمين الذي لا يفضلون الطباعة العادية باستخدام لوحة المفاتيح، أو للمستخدمين الذين يعانون من صعوبات في الطباعة، مثل: الصعوبات الجسدية، أو عدم إتقان الطباعة اليدوية.

وشدد مطورو Speechnotes على أن الخدمة لا تخزن أي شيء يقوله أو يطبعه المستخدمون. ولكن كل الكلام الذي يُملى على الخدمة يُرسل إلى محركات جوجل التي تحول الكلام إلى نص للنسخ.

هذا، ويمكن الوصول إلى خدمة Speechnotes عن طريق موقعها على الإنترنت، أو التطبيق الخاص بمتصفح كروم، أو تطبيقها على نظام التشغيل أندرويد من متجر جوجل بلاي.