تكنولوجيا: هواوي تقدم هاتف Y9 Prime 2019 بكاميرة سيلفي منبثقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات اليوم عن هاتف Y9 Prime 2019 الذي ينطلق أيضاً هذا العام بالتصميم المنبثق للكاميرة الأمامية، لينضم إلى هاتف P Smart Z الذي رصد أيضاً خلال الفترة الماضية بنفس التصميم.

يبدو أن العملاق الصيني ستتبنى التصميم المنبثق للكاميرة الأمامية في أكثر من إصدار هذا العام، حيث رصدت هاتف P Smart Z ومن ثم كشف اليوم أيضاً عن هاتف Y9 Prime 2019 الذي يأتي بالتصميم المنبثق خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Y9 Prime 2019 بتصميم يحاكي أيضاً P Smart Z، إلا أن Y9 Prime 2019 يأتي ببعض التغييرات في تصميم الكاميرة، حيث يأتي هاتف P Smart Z بالتصميم المزدوج مع مستشعر 16 و2 ميجا بيكسل كما يدعم المستشعر الثاني عمق التصوير.

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من جانب أخر ينطلق هاتف Y9 Prime 2019 بكاميرة ثلاثية حيث يأتي المستشعر الثالث FOV بدقة 8 ميجا بيكسل مع زاوية عرض 120 درجة.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن هاتف Y9 Prime 2019 يأتي بسعر أقل من 300 دولار، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الهاتف خلال الفترة القادمة.

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