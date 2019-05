ألقى نظرة على صور أغلقة المجلات هذه التي تم إلتقاطها بإستخدام الهاتف OnePlus 7 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة OnePlus تعمل حاليًا على إثارة الضجة حول الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro. لقد بدأت الشركة الصينية الآن بالفعل بالتشويق لكلا الهاتفين في الشبكات الإجتماعية، والآن قررت شركة OnePlus التعاون مع إثنتين من أكبر المجلات في الهند، ويتعلق الأمر هنا بكل من Harper’s Bazaar India و GQ India من أجل التشويق للهاتف OnePlus 7 Pro.

صور الغلاف للمجلات الأحدث من Harper’s Bazaar India و GQ India تم إلتقاطها بإستخدام الهاتف OnePlus 7 Pro. وبالنسبة لغلاف مجلة GQ India، فهو يعرض صورة لنجم السينما الهندية Rajkummar Rao، في حين يعرض غلاق مجلة Harper’s Bazaar India صورة للممثلة والناشطة Jameela Jamil. وتقول مجلة Harper’s Bazaar India أنه ” لم يتم تصفية الصور أو تعديلها رقميًا “.

حسنًا، تبدو هذه الصور جيدة ولكن يصعب التأكد مما إذا كان قد تم التقاطها باستخدام إعدادات خاصة أو في الوضع التلقائي. لقد شوقت شركة OnePlus بالفعل لقدوم الهاتف OnePlus 7 Pro مع ثلاث كاميرات في الخلف. وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد ذكرت أن الكاميرا الخلفية الثلاثية للهاتف OnePlus 7 Pro ستضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد تردد بالأمس أن الهاتف OnePlus 7 سيأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وكاميرا أمامية في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، فضلا عن بطارية بسعة 4150mAh تدعم تقنية الشحن السريع 30W Warp Charge من خلال منفذ USB Type-C، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

أما بخصوص الهاتف OnePlus 7 Pro الأكثر رقيًا، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة أنه سيضم مواصفات تقنية أفضل تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.64 إنش وبدقة +Quad HD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 10GB، وكاميرا أمامية منبثقة، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن السريع 30W Warp Charge من خلال منفذ USB Type-C، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. وبطبيعة الحال، سيأتي كلا الهاتفين كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

عمومًا من المفترض أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro في اليوم 14 من شهر مايو الجاري، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

Our May cover ⭐ @jameelajamil is an unapologetic advocate for body positivity. The images are not filtered or digitally altered. Cover & cover story is #ShotonOnePlus7Pro #ShotonOnePlus @OnePlus_IN #bazaarindia pic.twitter.com/PwfRwf5qod