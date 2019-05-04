تسريب الأسعار والمواصفات الرسمية للهاتفين Moto Z4 و Moto Z4 Force

فاطمة أيت طالب - دبي - Moto Z4 و Moto Z4 Force هما من بين الهواتف التي تخطط شركة موتورولا للإعلان عنها في المستقبل القريب، على الرغم من أننا لا نزال نجهل متى سيحدث ذلك بالضبط. وبعدما حصلنا بالأمس على الصورة الرسمية التي تستعرض لنا الهاتف Moto Z4 من مختلف الزوايا، فقد حصلنا اليوم على السعر والمواصفات التقنية الرئيسية لهذا الهاتف.

ووفقا للمسرب @HeyAndri على شبكة تويتر، فقد ذكر بأن الهاتف Moto Z4 سيكلف إبتداء من 399$، وسيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 3632mAh. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا نفس المسرب كذلك أن الهاتف Moto Z4 سيضم كاميرا أمامية بدقة 24.8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.9، وكاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.6.

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أما بخصوص الهاتف Moto Z4 Force الأكثر رقيًا، فقد كشف لنا @HeyAndri أنه سيكلف إبتداء من 650$، وسيضم مواصفات تقنية تشمل معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 3230mAh. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا @HeyAndri كذلك أن الهاتف Moto Z4 Force سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأولى الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المقربة مع العلم بأن الكاميرا الأولى ستضم عدسة بفتحة 1.6 والكاميرا الثانية عدسة بفتحة 1.8، في حين ستضم الكاميرا الثالثة عدسة بفتحة 2.0. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية في الهاتف Moto Z4 Force، فهي ستضم نفس مستشعر 24.8 ميغابكسل المستخدم في الهاتف Moto Z4 مع العلم بأن كلاهما سيحصلان على مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.