إختبارات الأداء تكشف لنا عن بعض المواصفات الأساسية للهاتف Galaxy M40

فاطمة أيت طالب - دبي - تمتلك شركة سامسونج حاليًا ثلاثة هواتف ذكية ضمن سلسلة هواتف Galaxy M Series، ويتعلق الأمر هنا بكل من Galaxy M10 و Galaxy M20 و Galaxy M30. ومن المتوقع أن تواصل الشركة الكورية الجنوبية تدعيم هذه السلسلة مع إطلاق الهاتف Galaxy M40 الذي يظهر للتو في منصة إختبارات الأداء Geekbench مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على بعض مواصفاته التقنية الرئيسية.
ظهر الهاتف Galaxy M40 في منصة إختبارات الأداء تحت الإسم الرمزي SM-M405F، وهو يضم المعالج Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، ويعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie. وحقق هذا الهاتف 2350 نقطة في إختبار النواة الواحدة و6410 نقطة في إختبار النواة الواحدة.
بقية مواصفات الهاتف Galaxy M40 لا تزال غير معروفة في الوقت الراهن، ولكن صدر تقرير في الشهر الماضي ذكر أن هذا الهاتف سيضم 128GB من الذاكرة الداخلية. ومع ذلك، فمن المحتمل أن يتباهى الهاتف Galaxy M40 كذلك بشاشة Super AMOLED Infinity-U وثلاث كاميرات في الخلف.
يجب أن نحصل على المزيد من المعلومات حول الهاتف Galaxy M40 في الأيام المقبلة، أو ربما في الأسابيع المقبلة.
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