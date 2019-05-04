Xiaomi ترد على التقارير التي تتحدث عن شحنات هواتفها الذكية في الربع الأول من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد إنتهى الربع الأول من العام 2019 وبدأ المحللون من Counterpoint Research و IDC وغيرها من الشركات الأخرى المتخصصة في بحوث السوق بالكشف عن تقاريرهم حول وضعية سوق الهواتف الذكية في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. ونظرًا لأن العديد من الشركات لا تكشف عن الأرقام الكاملة، فغالبًا ما يكون لمثل هذه التقارير تأثير سلبي على بعض المستثمرين.

لإيقاف أي شائعات، قررت شركة Xiaomi نشر بيان رسمي بشأن عدد الهواتف الذكية التي تمكنت من شحنها في الربع الأول من هذا العام، وهذا العدد يفوق 27.5 مليون وحدة على حد قول الشركة.

وذكر أحد التقارير أن شركة Xiaomi تمكنت من شحن 25 مليون هاتف ذكي فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل إنخفاضًا بنسبة 10 في المئة. وكان هناك تقرير آخر ذكر أن شركة Xiaomi شحنت نحو 27.8 مليون هاتف ذكي في الربع الأول من هذا العام مما يمثل إنخفاضًا بنسبة 1 في المئة. والآن، أعلنت شركة Xiaomi أنها ستقوم بنشر تقرير مفصل بمجرد أن يتم الإنتهاء منه، ونتوقع الحصول على صورة أوسع عن المبيعات الإجمالية لشركة Xiaomi.

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حتى إذا كان هناك تقلب بسيط في السوق، فإن شركة Xiaomi تستمر في التأثير على السوق بفضل أجهزتها الخاصة وأجهزة علامتها التجارية الفرعية Redmi. يتم بالفعل بيع الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 5G في سويسرا، ويمكنه الوصول إلى سرعة 1Gbps على شبكات 5G التابعة لشركة الإتصالات المحلية Sunrise. نتوقع أن يظهر هذا الهاتف كذلك في المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا في وقت مبكر من هذا الشهر.