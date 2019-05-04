شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدام الأطفال لسماعات الرأس أعلى من "80 ديسيبل "يؤثر علي جودة السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن سماعات الرأس التي يتم تسويقها للأطفال تتجاوز حدود الصوت المعلن عنها، ويحذر خبير من أن تعريضهم لهذه المستويات يمكن أن يجعل سماع طفل عند وصوله لسن ال 50 عامًا، مثل الذى يبلغ من العمر 70 عامًا.

وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطانية، فقد قام باحثين باختبار ستة سماعات من أنواع تجارية مختلقة، وعند استخدامها مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، فإن معظمها يقلل مستوى الصوت على مستوياتها المطالب بها، ولكن عند توصيله بجهاز كمبيوتر محمول ومشغل أقراص مضغوطة، تجاوزت معظمها الحد المعلن عنها بمقدار لا يقل عن ثلاثة ديسيبل.

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وقال خبير السمع الدكتور مايكل ستون، من جامعة مانشستر، إن الحد الآمن للأطفال يبلغ حوالي 80 ديسيبل، لذلك لضمان عدم تجاوز 85 ديسيبل، يجب فحص سماعات الرأس من قبل الوالد، حيث إنه قد قالت إحدى شركات السماعات التى أجرى عليها البحث إنها تستخدم طرق اختبار الاتحاد الأوروبي لاختبار مستوى الصوت، وإن 85 ديسيبل كان الناتج الموصى به كما تفرضه منظمة الصحة العالمية.