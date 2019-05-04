متجر Best Buy يطرح Pixel 3a XL للبيع قبل الإعلان الرسمي

تستعد شركة جوجل يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن هاتفيها الجديدين: “بكسل 3أي” Pixel 3a، و”بكسل 3أي إكس إل” Pixel 3a XL، اللذين يأتيان كنسخة بمواصفات متوسطة من هواتف “بكسل 3” Pixel 3 الحالية.

وخلال الأشهر الماضية، سُرِّبت كافة المعلومات المتعلقة بهما. وكان آخرها قبل أيام، إذ سُربت المواصفات، والصور الترويجية على الإنترنت، إلى جانب مجموعة من الصور التي تظهر الهاتفين باللون الأبيض، والأسود، والأرجواني.

والآن نشر موقع “أندرويد بوليس” Android Police – المتخصص بأخبار أندرويد – صورًا حيةً لهاتف “بكسل 3أي إكس إل” وهو معروض للبيع في أحد متاجر “بست باي” Best Buy الأمريكية. وتُظهر الصور هاتف “بكسل 3أي إكس إل” باللونين الأسود، والأبيض.

يُشار إلى أن التسريبات السابقة، كشفت عن أن هاتفي “بكسل 3أي” و “بكسل 3أي إكس إل” آتيان مع ميزة Night Sight، التي قُدِّمت في هواتف “بكسل 3” في العام الماضي. كما يحتوي الجهازان على وضع Motion Focus، و Portrait Mode، مع ميزة تخزين الصور غير المحدودة المساحة عبر خدمة “صور جوجل” Google Photos.

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وعلاوة على ذلك، ستحصل هذه الهواتف على ثلاث سنوات على الأقل من تحديثات الأمان وإصدار أندرويد، مما يعني أنها ستحصل على Android Q، و R، و S، إلى جانب مجموعة من الميزات الأخرى، مثل الشحن السريع، وشاشة الاتصال، وشريحة الأمان المخصصة Titan M.

وظهر في الصور المسربة سابقًا أيضًا أن هاتف “بكسل 3أي” سيقدم شاشة بقياس 5.6 بوصات وبدقة 2160×1080 بكسل، كما سيقدم بطارية بسعة 3,000 ميلي أمبير/ساعة، في حين يأتي “بكسل 3أي إكس إل” بشاشة قياسها 6 بوصات وبدقة 2220×1080 بكسل، وبطارية بسعة 3,700 ميلي أمبير/ساعة.

ويشاع أن هاتف بيكسل الأصغر سوف يحصل على معالج Snapdragon 670 من كوالكوم، بينما تحصل النسخة الأكبر على معالج Snapdragon 710.

كما كشف تسريب سابق أن الشركة تعتزم طرح هاتف “بكسل 3أي” في الولايات المتحدة بمبلغ يبدأ من 399 دولارًا، أما سعر هاتف “بكسل 3أي إكس إل” فيبدأ من 479 دولارًا.