تكنولوجيا: التقاط صور لهاتف جوجل Pixel 3A XL في متجر “بست باي”.. شاشة بقياس 6 بوصة

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التقطت صورة لهاتف جوجل الذكي الجديد، بكسل Pixel 3A XL، في متاجر “بست باي” Best Buy في سبرينجفيلد بأوهايو الأمريكية، وتأكدت التسريبات التي ذكرت أن شاشة الهاتف ستكون بقياس 6 بوصة، غير أنه لم يتضح بعد السعر الذي سيطرح به الهاتف في الأسواق.

وتواترت أخبار طوال الفترة الماضية عن إصدار جوجل Google لهواتف ذكية من الفئة المتوسطة، تحمل اسم بكسل Pixel 3A، وهي السلسلة التي تضم هاتفا ذكيا هو بكسل Pixel 3A بشاشة 5.6 بوصة، وقد قيل أن سعر هذا الهاتف، بسعة داخلية 64 جيجابايت، سيكون 399 دولارا (6,900 جنيها تقريبا)، وأن سعر هاتف بكسل Pixel 3A XL، بسعة داخلية 64 جيجابايت أيضا، سيكون 479 دولارا (8,300 جنيها تقريبا).

ومن المقرر أن تكشف جوجل رسميا عن هواتفها الذكية الجديدة في مؤتمرها للمطورين Google I/O Keynote في 7 مايو الجاري.