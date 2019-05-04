تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد من Asus لهاتفها القادم Zenfone 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Asus إعلان تشويقي جديد لهاتفها المرتقب Zenfone 6، حيث تقدم هذا الإصدار بتصميم بدون نتوء في الشاشة وأيضاً بدون إطار تقريباً.

تستعد شركة Asus للإعلان الرسمي عن هاتف Zenfone 6 في 16 من مايو، في مؤتمر يعقد في إسبانيا، واليوم أطلقت الشركة إعلان تشويقي تؤكد فيه على تصميم بدون إطارات تقريباً وأيضاً بدون نتوء في الشاشة.

أيضاً وفقاً للإعلان التشويقي من المقرر أن يضم هاتف Zenfone 6 كاميرة أمامية منبثقة، حيث أشارت بعض الشائعات الغير مؤكدة إلى أن Asus ستقدم اثنان من الوحدات المنبثقة في هذا الإصدار، حيث يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

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من جانب أخر تقدم Asus هاتف Zenfone 6 مع شاحن بقدرة 18W مميز بتقنية الشحن السريع، كما يأتي بميزة دعم اثنان من شرائح SIM، كما أشارت تسريبات AnTuTu إلى أت الهاتف يتميز بدقة عرض 1080 بلس في الشاشة، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع توقعات برقاقة معالج Snapdragon 855 ونظام تشغيل Android 9 Pie.

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