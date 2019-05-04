Asus تواصل التشويق للهاتف Asus Zenfone 6، وتؤكد قدومه مع شاشة خالية من القطع

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة Asus على تكثيف حملتها الترويجية لهاتفها الرائد المقبل Asus Zenfone 6، والذي سيتم إزاحة الستار رسميًا عنه في اليوم 16 من شهر مايو الجاري بمدينة فالنسيا الإسبانية.

شعار الهاتف والذي يقول ” يتحدى العاديين ” يظهر جليًا في الصورة التشويقية التي قامت شركة Asus بمشاركتها على الشبكات الإجتماعية اليوم. وكما ترون في الصورة أعلاه، فهذا الهاتف سيكون خاليًا تمامًا من القطع على مستوى الشاشة، ولا يبدو أن هناك إطار يحيط بهذه الأخيرة.

هذا يجعلنا نفترض بوضوح أن الهاتف Asus Zenfone 6 سيستخدم كاميرا أمامية منبثقة من نوع ما. ولكن قد يكون هناك المزيد من القصة ويمكننا في الواقع الحصول على تصميم قابل للسحب في إتجاهين. وتجدر الإشارة إلى أنه تم بالفعل رصد الهاتف Asus Zenfone 6 يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC مما أكد لنا قدومه مع كاميرتين في الخلف يٌقال بأن الكاميرا الرئيسية فيها ستضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، فضلا عن بطارية تدعم الشحن بسرعة 18 واط على الأقل.

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وفي حالة إذا كانت البيانات التي تم رصدها سابقًا في منصة إختبارات الأداء AnTuTu صحيحة، فهذا يعني أن الهاتف Asus Zenfone 6 سيضم شاشة بدقة +FullHD، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855. وبطبيعة الحال، هذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.