تأكيد قدوم الهاتف Honor 20 Pro مع ثقب على مستوى الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نعلم بالفعل بأن العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei تستعد للكشف عن سلسلة هواتف Honor 20 Series في اليوم 21 من شهر مايو الجاري بالعاصمة البريطانية لندن. وسوف يتم كشف النقاب عن الهواتف Honor 20 Lite و Honor 20 و Honor 20 Pro.

لقد رأينا العديد من التسريبات ذات الصلة بالهاتفين Honor 20 و Honor 20 Pro في الأونة الأخيرة. وتم نشر مجموعة من الصور الرسمية التي تستعرض لنا الواجهات الخلفية لهذين الهاتفين، وهي الصور التي كشفت لنا بأن الهاتف Honor 20 Pro سيضم أربع كاميرات في الخلف تشمل الكاميرا المقربة التي تعتمد على مبدأ المنظار والتي توفر التقريب البصري الهجين البالغ خمسة أضعاف، في حين سيضم الهاتف Honor 20 ثلاث كاميرات في الخلف مع كاميرا توفر تقريب بصري يبلغ ثلاثة أضعاف.

والآن، بفضل بعض الصور الواقعية التي تم نشرها من قبل موقع Digital Trends، فقد أصبحنا نعلم بأن الهاتف Honor 20 Pro سيأتي مع شاشة مزودة بثقب في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرات الأمامية.

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وبغض النظر عن التصميم، فقد سمعنا في الفترة الماضية بأن الهاتفين Honor 20 و Honor 20 Pro سيأتيان مع مواصفات تقنية راقية تشمل معالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 980، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن شاشات AMOLED تضم مستشعر بصمات الأصابع. وبالنسبة للهاتف Honor 20، فهو سيضم على الأرجح شاشة بقطر 6.1 إنش، في حين سيضم الهاتف Honor 20 Pro شاشة بقطر 6.5 إنش. عموما، كونوا على يقين من أننا سنقوم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات حول كلا الهاتفين.