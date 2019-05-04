الهاتف Google Pixel 3a XL يصل لرفوف المتاجر قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من غير المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL حتى الأسبوع المقبل، ولكن يبدو أن هذين الهاتفين لا يرغبان في الإختباء من ضجيج الإعلام. وبالأمس فقط، رأينا بعض الصور المسربة لعلبة الهاتف Google Pixel 3a كما حصلنا على مجموعة من الصور الرسمية لهذا الهاتف. واليوم، نحن هنا مع صور جديدة تم إلتقاطها من قبل أحد المستخدمين لعلبة الهاتف Google Pixel 3a XL في أحد متاجر Best Buy بالولايات المتحدة الأمريكية.

تم نشر هذه الصور من قبل موقع Android Police بعدما حصل عليها من أحد قرائه. ووفقا لهذا الأخير، فقد أوضح للموقع المذكور آنفا أنه تم إلتقاط هذه الصور للهاتف Google Pixel 3a XL في أحد متاجر Best Buy حيث تم وضعه في خزانة زجاجية مقفلة. ومرة أخرى، تؤكد لنا علبة الهاتف Google Pixel 3a XL أنه سيكون متوفرًا باللون الأسود والأرجواني الفاتح. وعلى الرغم من أن هذه الصور لا تقول ذلك، فنحن نتوقع قدوم الهاتف Google Pixel 3a XL باللون الأبيض أيضًا.





وبالعودة إلى بعض التسريبات التي ظهرت بالأمس، فقد تردد أن الهاتف الهاتف Google Pixel 3a سيكون متوفرًا بنسختين على مستوى الذاكرة الداخلية، واحدة تضم 64GB من الذاكرة التخزينية، في حين تضم النسخة الأخرى 128GB من الذاكرة التخزينية. وبغض النظر عن الذاكرة التخزينية، فقد كشفت لنا علبة الهاتف المسربة أيضًا أن Google Pixel 3a سيضم شاشة بقطر 5.6 إنش، في حين سيضم الهاتف Google Pixel 3a XL شاشة بقطر 6.0 إنش.

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وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فقد كشف لنا Brandon Lee من قناة This is Tech Today على اليوتيوب بأن الهاتف Google Pixel 3a سيكلف إبتداء من 399$، في حين سيكلف الهاتف Google Pixel 3a XL إبتداء من 479$. وفي حالة إذا قامت شركة جوجل بجلب نفس الكاميرا المستخدمة في هواتف Google Pixel 3 الحالية إلى هواتف Google Pixel 3a الجديدة، فنحن نتوقع لهذه الأخيرة نجاحًا كبيرًا في السوق.

عمومًا، من المفترض أن تقوم شركة جوجل بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL في اليوم السابع من شهر مايو الجاري. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة حول كلا الهاتفين.