الهاتف OnePlus 7 Pro يتآنق باللون الأزرق والأسود في هذه الصور الرسمية المسربة الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - التسريبات المتعلقة بالهاتف الرائد المقبل لشركة OnePlus، والذي من المفترض أن يحمل إسم OnePlus 7 Pro لا تزال تواصل تدفقها إلى شبكة الإنترنت. وهذه المرة، نحن هنا مع صور رسمية مسربة تستعرض لنا النسختين السوداء والزرقاء من الهاتف OnePlus 7 Pro من الأمام والخلف.

ومرة أخرى، تؤكد لنا هذه الصور الرسمية المسربة الجديدة أن الهاتف OnePlus 7 Pro سيضم شاشة خالية تمامًا من قطع الكاميرا الأمامية مما يؤكد من جديد حقيقة أن الهاتف سيضم كاميرا أمامية منبثقة. وعلاوة على ذلك، فهذه الصور الرسمية المسربة الجديدة تؤكد لنا أيضًا قدوم الهاتف OnePlus 7 Pro مع ثلاث كاميرات في الخلف بوضعية عمودية. وفي حالة إذا كنت تتساءل عن مستشعر بصمات الأصابع، فهو متواجد في الشاشة.

ووفقًا لتسريب الأمس، فيبدو أن الهاتف OnePlus 7 سيأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وكاميرا أمامية في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، فضلا عن بطارية بسعة 4150mAh تدعم تقنية الشحن السريع 30W Warp Charge من خلال منفذ USB Type-C. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا هذا التسريب كذلك أن الهاتف OnePlus 7 سيضم كاميرا أساسية في الخلف بدقة 48 ميغابكسل وسيتواجد بجانبها كاميرا ثانية تضم عدسة مقربة، في حين سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

أما بخصوص الهاتف OnePlus 7 Pro الأكثر رقيًا، فقد كشف لنا تسريب الأمس أنه سيضم مواصفات تقنية أفضل تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.64 إنش وبدقة +Quad HD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 10GB، وكاميرا أمامية منبثقة، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن السريع 30W Warp Charge من خلال منفذ USB Type-C. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا هذا التسريب كذلك أن الهاتف OnePlus 7 Pro سيضم ثلاث كاميرات في الخلف تبلغ دقة الكاميرا الأساسية فيها 48 ميغابكسل، في حين تأتي الكاميرا الثانية مع عدسة مقربة، والكاميرا الثالثة مع عدسة واسعة الزاوية. وبصرف النظر عن الكاميرا الخلفية الثلاثية، فالهاتف OnePlus 7 Pro سيضم بدوره مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

للآسف، هذه التسريبات الحديثة لا تشمل الأسعار الرسمية للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro، ولكن من المفترض أن نحصل على هذه المعلومات وكافة المعلومات الأخرى عندما يتم الإعلان رسميًا عن كلا الجهازين في الحدث الذي ستعقده شركة OnePlus في اليوم 14 من شهر مايو الجاري. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

Exclusive: Here is your first look at the official renders of the #OnePlus7 Pro Nebula Blue and Mirror Grey variants! Looks good, doesn't it? Curved Screen and a triple camera setup at the back with #OnePlus written below. Your thoughts? #OnePlus7Pro #GoBeyondSpeed pic.twitter.com/ibRklVCODQ