فاطمة أيت طالب - دبي - كانت آبل وكوالكوم في خضم مجموعة من المعارك القانونية، ولكن كلا الشركتين توصلتا الآن إلى إتفاق ينهي جميع الصراعات والنزاعات السابقة التي كانت بينهما. وكما كان متوقعًا إلى حد ما، فقد تحدث الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook عن هذه الصفقة بين الشركتين خلال المكالمة التي تم فيها الحديث عن النتائج المالية للشركة خلال الربع الأول من هذا العام، ويمكنك رؤية ما قاله أدناه :
” يسعدنا أن نضع الدعاوى وراءنا وتسوية جميع الدعاوى القضائية في جميع أنحاء العالم. يسعدنا جدًا أن يكون لدينا اتفاق توريد متعدد السنوات، ويسعدنا أيضًا أن يكون لدينا إتفاق ترخيص مباشر مع كوالكوم والذي يعتبر مهمًا لكلتا الشركتين. نحن نشعر بالرضا عن القرار “.
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تعني هذه الصفقة أنه يمكننا توقع استخدام مودمات 5G التابعة لشركة كوالكوم في هواتف iPhone المستقبلية، ومن المتوقع أن يحدث ذلك بداية مع هواتف iPhone القادمة في العام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لشركة آبل يتحدث عن صفقة التسوية مع شركة كوالكوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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