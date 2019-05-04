شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: كويكب ضخم يمر بالقرب من الأرض يمكن رؤيته بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن كويكب كبيرعلى وشك المروربالقرب من كوكب الأرض، وهو ما سيسمح لملايين من البشر رؤيته بدون تلسكوب، حيث يطلق على الكويكب العملاق الذى يبلغ عرضه حوالى 340 متر اسم Apophis، وهو سيمرعلى مقربة من سطح كوكب الأرض، وهو الكويكب الذى أشارت العديد من التقاريرفى السابق أنه قد يصدم بالأرض.

ووفقا لما نشره موقع metro البريطانى، فمن المنتظرأن يمر الكويكب على مسافة 30.5 ألف كم من سطح الأرض، ومن المنتظرأن يعبر "أبوفيس" بجوار كوكب الارض بحلول يوم الجمعة 13 أبريل 2029 أى بعد 10 سنوات من الآن.

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وقد تمت مناقشة مدى خطورة هذا الكويكب فى مؤتمر ناسا السنوى للدفاع عن الكواكب، حيث قام العلماء ومخططى الكوارث بعمل محاكاة لنهاية العالم، وذلك من أجل معرفة طرق الاستجابة للكوارث، وقال بول تشوداس، مديرمركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS): "إن أبوفيس هو ممثل لنحو 2000 من الكويكبات المعروفة حاليًا ذات الخطورة المحتملة"، وأضاف “من خلال مراقبة أبوفيس خلال رحلته عام 2029، سنكتسب معرفة علمية مهمة يمكن استخدامها يومًا للدفاع عن الكواكب."

يذكر أنه فى عام 2013، حسبت ناسا أن أبوفيس لن يضرب الأرض، فيما قال دون يومانز، مدير مكتب برنامج الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا فى مختبر الدفع النفاث "لقد استبعدنا فعليًا احتمال تأثير أبوفيس على الأرض فى عام 2036"، وأضاف “إن احتمالات التأثير كما هى الآن أقل من واحد فى المليون، مما يجعلنا مرتاحين للقول إننا نستطيع استبعاد تأثير الأرض على نحو فعال فى عام 2036، بل إن اهتمامنا بالكويكب Apophis سيكون أساسًا لمصلحته العلمية فى المستقبل المنظور".