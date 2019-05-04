الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد.. ومفاجأة صادمة تنتظر المصريين أول أيام رمضان

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الأحد، ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وإن ظل لطيف على السواحل الشرقية نهارا لطيف ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شمالية غربية.

3 نصائح من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الأحد:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 17

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 16

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 17

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 20

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 21

أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22

مفاجأة صادمة تنتظر المصريين أول أيام رمضان

وكانت الأرصاد قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة حارة، تبدأ يوم الأحد، لتبلغ ذروتها على القاهرة وشرق وجنوب البلاد، يوم الإثنين "أول أيام رمضان"، تكون فيها درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقيم تتروح من 5 إلى 6 درجات.

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وقالت الهيئة في بيان لها: "يسود طقس حار على السواحل الشمالية ويكون شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الأحد".

وتابعت: "اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، وحتى الجمعة، تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يصل معدله إلى 10 درجات مئوية؛ ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، ويكون مائل للبرودة ليلًا على جميع الأنحاءن والرياح معتدلة نشطة أحيانًا على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء يومي الثلاثاء والأربعاء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال ذروة الارتفاع إلى:

- السواحل الشمالية الغربية من 35 إلى 37 درجة مئوية .

- محافظات الوجه البحري والقاهرة من 36 إلى 37 درجة مئوية.

- محافظات شمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة مئوية.

- محافظات جنوب الصعيد من 40 إلى 42 درجة مئوية.

- محافظات شمال سيناء من 36 إلى 37 درجة مئوية.

- محافظات جنوب سيناء من 36 إلى 38 درجة مئوية.

أما عن درجات الحرارة العظمى اعتبارًا من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الفترة على:

- السواحل الشمالية والغربية من 23 إلى 22 درجة مئوية.

- محافظات الوجه البحري والقاهرة من 26 إلى 24 درجة مئوية .

- محافظات شمال الصعيد من 29 إلى 26 درجة مئوية.

- محافظات جنوب الصعيد من 32 إلى 30 درجة مئوية.

- محافظات شمال سنياء من 25 إلى 23 درجة مئوية.

محافظات جنوب سيناء من 31 إلى 28.

ونوهت الهيئة إلى أن يمكن الاتصال للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الآتي 24646721.