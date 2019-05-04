انت الان تتابع تفاصيل خبر "ناسا" تنشر أرشيف صور تلسكوب "هابل" بصورة واحدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 02:50 مساءً - أصدرت وكالة ناسا صورة فسيفساء مذهلة عن الكون، عبر تجميع ما يقرب من 7500 صورة التقطها تلسكوب هابل التابع لناسا، على مدار 16 عاماً.

تشمل الصورة والفيديو المصاحب لها 265.000 مجرة ​​يعود تاريخها إلى 13.3 مليار سنة، وتنشرها ناسا باعتبارها "أكبر وأكمل كتاب تاريخ للكون".

ولتشكيل مقطع بانورامي للسماء وتكوين منظور بعيد قام العلماء بإنشاء مقطع فيديو يتصاعد من أبعد نقطة تم التقاطها إلى أقرب نقطة.

هذه الصورة كانت نتاجاً لبيانات 31 مشروعاً مختلفاً قام به العلماء مع "هابل" على مدار عمره البالغ 29 عاماً.

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أبعد المجرات التي تظهرها الصور المكبَّرة كان سطوعها بنسبة 1 على 10 مليارات من سطوع ما يمكن أن تراه العين البشرية، ويبلغ عمرها 13.3 مليار سنة.

وقال الدكتور بيتر فان دوكوم، أستاذ الفلك في جامعة ييل: "نظر هابل إلى هذه المنطقة من السماء عدة مرات على مدار سنوات عديدة، والآن قمنا بدمج جميع هذه الصور في صورة واحدة عالية الجودة، واسعة الزاوية".

وقال الدكتور غارث إيلينجوورث، من جامعة كاليفورنيا: "تحتوي هذه الصورة على التاريخ الكامل لنمو المجرات في الكون؛ من بدء تكوينها وإلى اكتمال نموها".

وبيّنت ناسا أن العلماء الآن يعملون على مجموعة ثانية من صور الفسيفساء التي تجمع بين أكثر من 5200 صورة التقطها تلسكوب هابل من منطقة أخرى من السماء.