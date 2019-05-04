شكرا لقرائتكم خبر عن لليمنيين .. في موسم الخوخ تعرفوا على فوائده الرهيبة ..وهل يقي من الأنيميا؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فوائد الخوخ لصحتك..



يحمي من نزلات البرد لأنه غني بفيتامين ج

يساعد في تنظيم ضغط الدم في الجسم

يعمل على الوقاية من الانيميا لأنه غني بعنصر الحديد

يرطب البشرة ويحميها من التجاعيد ويعالج السيلوليت

يسهل عملية هضم الطعام ويعالج انتفاخ البطن

يساعد على سد الشهية والشعور بالشبع

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من السرطان

يساعد على توازن السكر في الدم ويحمي من الإصابة بمرض السكري

يحمي من الإصابة بقصر النظر وعمى الألوان لأنه غني بفيتامين أ

يحمى من ارتفاع مستوى الكليسترول الضار في الدم.



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