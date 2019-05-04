مفاجأة غير متوقعة عن رؤية هلال شهر رمضان الكريم فى السعودية

سمر صالح

نشرت وسائل الإعلام السعودية اليوم السبت مفاجأة غير متوقعة عن رؤية هلال شهر رمضان الكريم فى المملكة.

وقالت صحيفة "سبق" إن الفلكيين يؤكدون أن رؤية هلال الشهر الكريم مستحيلة اليوم، بسبب حدوث اقتران فلكي بعد غروب الشمس، ولعدم وجود القمر في السماء بعد غروب الشمس.

وتبدأ لجان الترائي بمناطق ومحافظات المملكة متابعة ورصد هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم، السبت، وإن لم يُر تعاود اللجان متابعته مساء غدٍ الأحد؛ استجابةً لما دعت له المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم السبت 29 شعبان 1440هـ، وإبلاغ...