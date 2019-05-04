Verizon تعرض منصة التدوين الشهيرة Tumblr للبيع، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل عامين، قامت شركة Verizon بالإستحواذ على شركة Yahoo، مما يعني بدوره إستحواذها على بعض المنتجات والخدمات التي تملكها هذه الشركة، مثل منصة التدوين الشهيرة Tumblr. وعلى الرغم من أن Tumblr كانت تحظى بشعبية كبيرة في عصرها، فقد فقدت هذه المنصة عددًا كبيرًا من مستخدميها في أعقاب الإستحواذ على هذه المنصة من قبل شركة Verizon والقوانين الصارمة التي فُرضت عليها.

في الواقع، تأزمت وضعية منصة Tumblr لدرجة أصبحت فيها غير مربحة لشركة Verizon، وهذا ما يفسر لماذا ظهر الآن تقرير جديد من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يقول بأن شركة الإتصالات الأمريكية Verizon تتطلع لبيع منصة Tumblr لطرف آخر. وتردد أن شركة Verizon تواصلت مع العديد من الشركات خلال الأسابيع القليلة الماضية لمعرفة ما إذا كانت هناك شركة مهتمة بالحصول على Tumblr.

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لسوء الحظ، لا يذكر التقرير ما إذا كانت هناك شركات مهتمة بالحصول على منصة Tumblr، ولمح أيضًا إلى أن هناك فرصة أن لا يتم بيعها. في الوقت الراهن، لا تزال منصة Tumblr تعتبر موطنًا لحوالي 450 مليون مدونة أو نحو ذلك مع أكثر من 170 مليار مشاركة، لذلك ليس الأمر كما لو أنها مدينة أشباح. ومع ذلك، كما ذكرنا سابقًا، فإن بعض القواعد الصارمة التي تم تطبيقها على منصة Tumblr بعد أن تم الإستحواذ عليها قد أدت إلى فقدان هذه المنصة لمستخدميها على نحو تدريجي.

وفي حالة إذا تم بيع منصة Tumblr وإزالة القيود المفروضة عليها، فمن الممكن أن يتم إعادة إحيائها من جديد، ولكننا نعتقد بأنه سيتعين علينا الإنتظار ونرى ما إذا كان ذلك سيحدث في نهاية المطاف أم لا.