آبل تواصل هيمنتها على سوق الساعات الذكية في الربع الأول، والمنافسين يشهدون مزيدًا من النمو

فاطمة أيت طالب - دبي - نما سوق الساعات الذكية على الصعيد العالمي بنسبة 48 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، على الأقل وفقا لأحدث الإحصائيات والأرقام الصادرة من مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق. ما لا يثير الدهشة هو أن شركة آبل لا تزال تقود سوق الساعات الذكية بحصة سوقية قوية تبلغ 35.8 في المئة. من ناحية أخرى، شهدت شركة سامسونج زيادة كبيرة بنسبة 127 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث قفزت حصتها السوقية إلى 11 في المئة لتحتل بذلك المرتبة الثانية في الترتيب العام. وتأتي العلامة التجارية الصينية Imoo في المرتبة الثالثة بحصة سوقية تبلغ 9.2 في المئة.

توضح الأرقام الجديدة أن سوق الساعات الذكية ينمو في الواقع بوثيرة جيدة، والأهم من ذلك أنه يتميز بالمزيد من التنوع بفضل المنتجات الجديدة من أمثال Fitbit و Samsung و Huawei و Garmin. وبشكل أكثر تحديدًا، أشار المحلل Sujeong Lim في شركة Counterpoint Research إلى أن إستخدام التصميم الدائري التقليدي والبطارية الجيدة وإتصال LTE جعل ساعات سامسونج الذكية الأحدث تصل إلى المزيد من أيدي مستخدمي الهواتف الذكية المدعومة بنظام الأندرويد.

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ووفقا للمحلل Satyajit Sinha من مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق، فإن واحدة من نقاط البيع الرئيسية للساعة الذكية Apple Watch Series 4 الأحدث من شركة آبل هي وفرة الميزات المتعلقة بالصحة، والتي تتصدرها ميزة التخطيط الكهربائي للقلب. وتعمل شركة آبل أيضًا على دعم هذه الميزة في أكثر من 20 بلدًا جديدًا بما في ذلك هونج كونج وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.

GPS و NFC وتتبع التمارين الرياضية هي ميزات أخرى مطلوبة للغاية من مشتري الساعات الذكية، وتعتبر المحرك الرئيسي لمعدل التبني المتزايد. من ناحية أخرى، يعتبر عمر البطارية المحدود أكبر رادع للمشترين المحتملين بغض النظر عن السعر والمنطقة.