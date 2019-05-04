شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مئات المخلوقات البحرية الزرقاء تغمر أحد شواطئ اسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غمرت مئات المخلوقات الصغيرة التي تشبه قنديل البحر شواطئ "كوستا بلانكا" في اسبانيا تاركة ما يشبه السجادة الزرقاء عند الشاطئ، لكنها غير ضارة على الإطلاق.

وذكر موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي أن المستعمرات العائمة عرفت باسم "فيليلا فيليلا" وهي ليست قنديل البحر وشائعة إلى حد ما في المياه المفتوحة ولكن نادرا ما تشاهد في مياه البحر المتوسط، ولكن يكثر وجودها على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

كانت الرياح العاتية والتيارات البحرية القوية السبب وراء جرف المئات من هذه المخلوقات البحرية إلى شواطئ ساحل اسبانيا المطل على البحر المتوسط.