بشرة خير .. «الأرصاد»: أول أسبوع في رمضان جو ربيعي معتدل

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قالت الدكتور إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت معتدل، وتصل درجات الحرارة فيه إلى 30 درجة، ويميل للحرارة خلال ساعات النهار لطيف خلال الليل، وأنه لا يوجد أي ظواهر جوية مؤثرة اليوم.

وأضافت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة الأولى، أن غدا وبعد غد يشهدا ارتفاعا في درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بـ 6 درجات مشيرة إلى ، إلى أن أعلى درجة حرارة خلال الأيام القادمة 37 درجة على القاهرة يوم الاثنين.

وأشارت مديرة مركز الاستشعار عن بعد...