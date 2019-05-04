أخبار اليوم
قالت الدكتور إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت معتدل، وتصل درجات الحرارة فيه إلى 30 درجة، ويميل للحرارة خلال ساعات النهار لطيف خلال الليل، وأنه لا يوجد أي ظواهر جوية مؤثرة اليوم.
وأضافت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة الأولى، أن غدا وبعد غد يشهدا ارتفاعا في درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بـ 6 درجات مشيرة إلى ، إلى أن أعلى درجة حرارة خلال الأيام القادمة 37 درجة على القاهرة يوم الاثنين.
وأشارت مديرة مركز الاستشعار عن بعد...
كانت هذه تفاصيل خبر بشرة خير .. «الأرصاد»: أول أسبوع في رمضان جو ربيعي معتدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.