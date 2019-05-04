شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف ذكى يتسبب فى حبس قائدة حافلة ألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت سائقة حافلة ركاب تابعة لشركة ألمانية وهى تشاهد فيلماً على هاتفها الذكى أثناء القيادة خلال رحلة من مدينة أوجسبورج بولاية بافاريا الألمانية إلى زيورخ بسويسرا.

وذكر موقع (لوكال) الإخبارى الأوروبى أن أحد الركاب كان يجلس خلف السائقة مباشرة عندما لاحظ أنها تضع سماعات فى أذنيها وتواصل النظر إلى شاشة هاتفها الذكى حيث كان يعرض الفيلم.

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وعندما التقط صورة لاستخدامها كدليل فى الشكوى، سمعت السائقة صوت طقطقة الكاميرا وجاء رد فعلها غاضبا، حيث ضربته على ساقه وأشارت له بإشارة خارجة بل وهددت بالاتصال بالشرطة حسب قوله لقناة "أر تى أل" التليفزيونية الألمانية.

وعندما أبلغ الراكب شركة الحافلات بالحادث لم يتلق رداً، ولكن بعد متابعة من قناة "أر تي أل"، قالت الشركة إنهم أوقفوا السائقة عن العمل معهم، مؤكدة "الصورة تظهر أن السائقة لم تف بالدور المسؤول المنوط بها، وبناء على ذلك، تم منعها من العمل".