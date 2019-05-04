شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تنجح للمرة الأولى فى إطلاق صاروخ خاص للفضاء الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة (انترستيلر تكنولوجيز) اليابانية بنجاح أول صاروخ (مومو MOMO) خاص فى البلاد، حيث وصل الصاروخ إلى ارتفاع 100 كيلومتر، وهذا كان الهدف من الإطلاق.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن طول الصاروخ 10 أمتار، وقطره 50 سم، ويمكنه استيعاب أجهزة المراقبة التى يصل وزنها إلى 20 كجم، وفى الوقت نفسه قادر على خلق حالة من انعدام الوزن فى غضون 4 دقائق.

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وأفادت الوكالة بأنه لا يمكن لصاروخ MOMO وضع الأقمار الصناعية فى المدار، وهذا هو الهدف التالى للشركة إطلاق صاروخ مع قمر صناعى بحلول عام 2023.

وتعتبر هذه المحاولة الثالثة لإطلاق الصاروخ، حيث لم تنجح المحاولة الأولى فى 30 يوليو 2017، وفى الثانية انفجر الصاروخ بعد ثوانٍ قليلة من إطلاقه.