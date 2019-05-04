تكنولوجيا: كل ما نتوقع الإعلان عنه في مؤتمر جوجل Google I/O

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل لعقد مؤتمر المطورين Google I/O في 7 من مايو، حيث تقدم الإصدارات المتوسطة الأولى من هواتف Pixel، كما تقدم الإصدار الثابت من Android Q إلى جانب بعض الإعلانات الأخرى.

تتجه الأنظار إلى مؤتمر شركة جوجل للمطورين الذي يعقد خلال أيام ، حيث تكشف عملاق البحث عن مجموعة من تقنيات ومنتجات الشركة لهذا العام، وفي السطور القادمة نستعرض أهم التوقعات المرتقبة في هذا المؤتمر.

هواتف Pixel 3a و Pixel 3a XL

تنافس شركة جوجل خلال الفترة القادمة في سوق الهواتف المتوسطة، حيث تستعد لإطلاق أول إصدارتها من الهواتف المتوسطة لهذا العام في كلاً من هاتفي Pixel 3a و Pixel 3a XL.

ولقد رصدت الهواتف بالفعل في الكثير من التسريبات المصورة التي استعرضت تفاصيل مواصفات الهواتف القادمة، حيث يأتي هاتفي Pixel 3a بكاميرة مميزة بدقة 12 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بتقنية جوجل Pixel Visual الذي يدعم تصوير بآداء أفضل، أيضاً يأتي كلا الهاتفين بتصميم يحاكي الإصدارات المميزة.

ويدعم هاتفي Pixel 3a رقاقة معالج Snapdragon 670، بينما تشير بعض التوقعات إلى رقاقة Snapdragon 710، كما يأتي هاتف Pixel 3a بحجم 5.6 إنش في الشاشة، بدقة عرض 2160 في 1080 بيكسل، بينما يأتي الإصدار الأكبر مع حجم 6 إنش في الشاشة بدقة عرض 2220 في 1080 بيكسل.

جهاز Nest Hub Max

رصدت Nest Hub Max في بعض التسريبات خلال الفترة الماضية، وهو أحد الإعلانات المتوقعة من جوجل لهذا العام، حيث يتميز الجهاز بشاشة بحجم 7 إنش، تدعم مساعد جوجل الإفتراضي، كما تتكامل مع كاميرة Nest للمراقبة، مع تنبيهات لإستشعار الحركة، لذا يمكن للشاشة أن تعمل على دعم الحماية من خلال كاميرة المراقبة، وأيضاً إجراء مكالمات الفيديو عبر تطبيق Duo.

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تحديث Android Q

يعد تحديث Android Q أحد الإعلانات الرئيسية المرتقبة في مؤتمر مطوري جوجل لهذا العام، حيث تستعرض عملاق البحث الجديد في تحديث نظام التشغيل بعد أن كشف عن الإصدار التجريبيي خلال شهر مارس الماضي، أيضاً وفقاً لما رصد من تغييرات في الإصدار التجريبي تقدم جوجل تحديث Android Q بمزيد من التحكم في خصوصية المستخدم وتصريحات الوصول الخاصة بالتطبيقات.

كما يضم الإصدار الجديد إختصارات في واجهة النظام تدعم ميزة المشاركة السريعة لجهات الإتصال، أيضاً تقدم جوجل قائمة إعدادات منبثقة للتطبيقات، هذا إلى جانب تحديث لقائمة البحث وأسلوب التنقل والإيماءات في واجهة النظام، مع نمط فقاعات المحادثات التي تنتقل مع المستخدم في التطبيقات المختلفة، أيضاً من المقرر أن يدعم Android Q الهواتف القابلة للطي.

جهاز Android TV

تشير التوقعات إلى أن جوجل ستستعرض الجديد في أجهزة تلفاز الأندوريد، مع تحديث واجهة النظام مع دعم أكثر كفاءة لمساعد Google Assistant.

تحديث كروم والجديد في تقنية الذكاء الإصطناعي

تشير التوقعات إلى أن جوجل ستقدم إصدار جديد من متصفح كروم خلال مؤتمر المطورين I/O، أيضاً تقدم جوجل تحديث جديد لنظام Chrome OS مع بعض المميزات الجديدة لمستخدمي نظام كروم، كما تستعرض عملاق البحث كل ما توصلت إليه في تقنية الذكاء الإصطناعي.

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