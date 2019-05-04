تسوية الفيسبوك مع لجنة التجارة الفيدرالية قد تشمل الإشراف المستقل على الخصوصية

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد كانت الفيسبوك محور تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية بشأن كيفية تعاملها مع خصوصية المستخدمين عقب فضيحة Cambridge Analytica وغيرها من الحوادث المماثلة. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الشركة ستدفع غرامة تقدر بمليارات الدولارات. ويشير تقرير جديد إلى أن شروط التسوية قد تشمل أيضًا الإشراف المستقل على ممارسات الخصوصية للفيسبوك.

يتمحور التحقيق الذي أجرته لجنة التجارة الفيدرالية حول معرفة ما إذا كانت فضيحة Cambridge Analytica قد إنتهكت إتفاقية عام 2011 التي أبرمتها الفيسبوك مع لجنة التجارة الفيدرالية بشأن حماية خصوصية المستخدمين.

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ذكرت صحيفة Politico في تقريرها أن الفيسبوك ولجنة التجارة الفيدرالية تتفاوضان على تسوية محتملة قد تفرض على شركة الفيسبوك تشكيل لجنة مستقلة للرقابة على الخصوصية بالإضافة إلى إتخاذ بعض الخطوات الأخرى لزيادة حماية مستخدمي الشبكة الإجتماعية الأكثر شعبية في العالم.

سوف تتضمن التسوية تعيين مسؤول معتمد على الخصوصية من قبل لجنة التجارة الفيدرالية في إدارة الفيسبوك وكذلك تشكيل لجنة مراقبة الخصوصية والتي قد تشمل أعضاء مجلس إدارة الشركة. هذا بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها نحو 3 مليارات دولار على الشركة. خصصت الفيسبوك بالفعل مبلغًا كبيرًا من المال، وفقا للتقرير المالي الأحدث للشركة للدفع مقابل التسويات المتوقعة مع الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية.