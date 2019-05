تقرير جديد يكشف لنا عن تفاصيل إضافية حول تصميم الهاتف Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم إطلاق الهاتف Galaxy Note 10 في النصف الثاني من هذا العام، وغالبية الأشخاص يتوقعون ألا يبدو Galaxy Note 10 مختلفًا كثيرًا عن Galaxy Note 9 الذي أصدرته شركة سامسونج في العام 2018. وهذا ليس مفاجئًا لأن لغة تصميم سامسونج في السنوات القليلة الماضية تدور حول تحسين التصميم بدلاً من الإستعانة بلغة تصميم جديدة.

ومع ذلك، هناك إحتمال أن يأتي الهاتف Galaxy Note 10 مع تغييرات أكبر مما نظن على مستوى التصميم. ووفقا لتغريدة من المسرب الصيني البارز Ice Universe، فيبدو أن Galaxy Note 10 سيضم في الواقع شاشة تمتاز بإنحناءات أكثر وضوحًا مقارنة مع الطرازات السابقة. لسنا متأكدين مما سيتبع ذلك، ولكن ربما قد يكون إلتفاف جوانب الشاشة حول الحافة بارزًا قليلاً.

وتقول التغريدة بأنه سواء كنت تحب الشاشات المنحنية الطرفين أم لا، فيبدو أن هذه الأخيرة ستواصل لعب دور العنصر الجمالي الأبرز في الهاتف Galaxy Note 10 عندما يصل في النصف الثاني من هذا العام مع العلم بأن

Whether you like curved display or not, it's still the flagship phone logo, especially in the second half of the year, you'll see a very superb curved design, a more aggressive curved display than Note7 will appear, and more than one brand will do so.😎

