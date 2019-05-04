شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو حد ابتزك بصورك.. هكذا يمكنك الإبلاغ عنه عبر فيس بوك وواتس آب وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت منصات فيس بوك وواتس آب وإنستجرام مؤخرا بمثابة شريان الحياة لملايين المستخدمين، حيث أصبح الناس يحافظون على الصداقات والحب وحتى العلاقات عبر الإنترنت، مما يجعل هذه المنصات ضرورية للغاية، ومع ذلك، فإن الواقع المحزن هو أن هذه المنصات نفسها يمكن أن تصبح كابوسا لأى شخص فى أى لحظة، ففى الآونة الأخيرة ازداد عدد المحتالين عبر الإنترنت.
وفيما يلى نعرض كل ما يحتاج المستخدم معرفته حول ما ينبغى القيام به، عند تعرض شخص ما للابتزاز على فيس بوك وواتس آب وإنستجرام سواء من خلال نشر صور خاصة به أو من خلال كتابة منشورات مسيئة له، وذلك من خلال الإبلاغ عن هذه المنشورات كما يلى:
- فيس بوك
يمكن الإبلاغ عن الابتزاز عبر فيس بوك من خلال الرابط : https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371
- إنستجرام
يمكن الإبلاغ عن الابتزاز عبر انستجرام، من خلال الرابط: https://help.instagram.com/contact/1681792605481224?helpref=faq_content
- واتس آب
قم بالإبلاغ داخل واتس آب، من خلال ميزة Report فى الدردشة نفسها.
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