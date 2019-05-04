تقرير جديد يكشف عن المواصفات التقنية الأساسية للهاتف Huawei Mate 30 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - مرحبًا بك في أول نظرة مبكرة على مواصفات الهاتف Huawei Mate 30 Pro. نسطر على الكلمة مبكرة ونقترح عليك التعامل مع كل ما سنقوله بعد قليل بأقل قدر من الحماسة وبجرعة مناسبة من الشك.

ووفقا لتقرير جديد يستند على معلومات تم الحصول عليها من مصادر مطلعة على المسألة، فيبدو أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيأتي بمجموعة من التحسينات مقارنة مع الهاتف Huawei Mate 20 Pro. بدءًا من الشاشة، سيستخدم الهاتف Huawei Mate 30 Pro شاشة AMOLED بحجم 6.71 إنش مصنوعة من قبل شركة BOE وتضم مستشعر بصمات الأصابع.

وفي الداخل، سيضم الهاتف Huawei Mate 30 Pro وفقا لهذا التقرير الجديد معالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 985، والمودم Huawei Balong 5000 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، على الرغم من أنه ستكون هناك على الأرجح نسخة أخرى من الهاتف Huawei Mate 30 Pro تدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE فقط.

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وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات، فقد تردد بأن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم أربع كاميرات في الواجهة الخلفية، ومن المتوقع أن تكون هذه الكاميرا الرباعية مماثلة لتلك المستخدمة في الهاتف Huawei P30 Pro. وبغض النظر عن الكاميرات، فقد تردد الآن كذلك أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السلكي بسرعة 55W والشحن اللاسلكي بسرعة 10W.

كشفت شركة Huawei عن سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series في شهر أكتوبر الماضي، لذلك لا يزال أمامنا خمسة أشهر قبل أن نرى الشركة الصينية تزيح الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series. وبالتالي، نتوقع أن نسمع المزيد عن هذه السلسلة في قادم الأسابيع والأشهر، لذلك إبقى متفائلاً.