تكنولوجيا: لو بتفكر تبيعه.. هكذا يمكنك معرفة إصدار أيباد الذى تمتلكه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ إطلاق أول جهاز iPad فى عام 2010، أطلقت شركة أبل عدة طرازات مختلفة من جهاز iPad، وإذا كنت تملك جهاز iPad لفترة طويلة أو قام شخص ما بتزويدك به فى أى من المناسبات السعيدة، فيصبح من الصعب تذكر الجيل الدقيق لجهاز iPad، سواء كان جهاز iPad Air 2 أو جهاز iPad Air فقط.

وقد يفكر الناس فى سبب رغبة أى شخص فى معرفة طراز iPad الدقيق، لكن هناك عدة أسباب وراء ذلك، أحدها للحصول على الملحق الصحيح لجهازك، والسبب الآخر هو الحصول على أى دعم فنى، وثالث أثناء بيع الجهاز بحيث يمكن للمرء الحصول على القيمة الصحيحة لجهاز iPad، وفيما يلى بعض الطرق لمعرفة بالضبط أى باد لديك:

تأتى هذه الطريقة فى متناول يديك إذا كنت غير قادر على تشغيلها لسبب ما مثل نفاد البطارية تمامًا أو تلف الجهاز.

- امسك جهاز iPad وقم بقلبه.

- ابحث عن شعار iPad فى الجزء الخلفى من الجهاز

- أسفل شعار iPad، سيكون هناك حرف "A" متبوعًا بعدد قليل من الأرقام.

- هذا هو رقم طراز iPad.

- ابحث عن رقم الطراز على الإنترنت للعثور على إصدار iPad المحدد لديك أو يمكنك الرجوع إلى القائمة أدناه.

إذا كان جهاز iPad فى حالة عمل أو إذا كنت لا ترغب فى إزالة ملصق الحماية من جهاز iPad، فاتبع الخطوات التالية:

- توجه إلى تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPad.

- اضغط فوق إعدادات "عام"

- فى القائمة التالية الصفحة، اضغط فوق قسم "About".

- ابحث عن التصنيف Model.

- ابحث عنه عبر الإنترنت أو قم بالرجوع إلى القائمة أدناه.

Apple iPad - 2010

iPad (Wi-Fi): A1219

iPad (Wi-Fi + 3G): A1337

iPad 2 (Wi-Fi): A1395

iPad 2 (GSM model): A1396

iPad 2 (CDMA model): A1397

iPad (3rd generation) Wi-Fi: A1416

iPad (3rd generation) Wi-Fi + Cellular: A1430

iPad (4th generation) Wi-Fi: A1458

iPad (4th generation) Wi-Fi + Cellular:A1459

iPad (4th generation) Wi-Fi + Cellular (MM): A1460

iPad mini Wi-Fi: A1432

iPad mini Wi-Fi + Cellular: A1454

iPad mini Wi-Fi + Cellular (MM): A1455

iPad mini 2 Wi-Fi: A1489

iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular: A1490

iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular (TD-LTE): A1491

iPad Air Wi-Fi: A1474

iPad Air Wi-Fi + Cellular: A1475

iPad Air Wi-Fi + Cellular (TD-LTE): A1476

iPad Air 2: A1566

iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular: A1567

iPad mini 3: A1599

iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular: A1600

iPad Pro: A1584

iPad Pro Wi-Fi + Cellular: A1652

A1538 on the iPad mini 4

A1550 on the iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular

A1673 on the iPad Pro

A1674 or A1675 on the iPad Pro Wi-Fi + Cellular

iPad Pro: A1701

iPad Pro Wi-Fi + Cellular: A1709

iPad Pro: A1670

iPad Pro Wi-Fi + Cellular: A1671

iPad (5th generation) Wi-Fi: A1822

iPad (5th generation) Wi-Fi + Cellular: A1823

iPad (6th generation) Wi-Fi: A1893

iPad (6th generation) Wi-Fi + Cellular: A1954

iPad Pro: A1980

iPad Pro Wi-Fi + Cellular: A2013, A1934

iPad Pro: A1876

iPad Pro Wi-Fi + Cellular: A2014, A1895