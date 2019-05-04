تكنولوجيا: لو بتفكر تبيعه.. هكذا يمكنك معرفة إصدار أيباد الذى تمتلكه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ إطلاق أول جهاز iPad فى عام 2010، أطلقت شركة أبل عدة طرازات مختلفة من جهاز iPad، وإذا كنت تملك جهاز iPad لفترة طويلة أو قام شخص ما بتزويدك به فى أى من المناسبات السعيدة، فيصبح من الصعب تذكر الجيل الدقيق لجهاز iPad، سواء كان جهاز iPad Air 2 أو جهاز iPad Air فقط.
وقد يفكر الناس فى سبب رغبة أى شخص فى معرفة طراز iPad الدقيق، لكن هناك عدة أسباب وراء ذلك، أحدها للحصول على الملحق الصحيح لجهازك، والسبب الآخر هو الحصول على أى دعم فنى، وثالث أثناء بيع الجهاز بحيث يمكن للمرء الحصول على القيمة الصحيحة لجهاز iPad، وفيما يلى بعض الطرق لمعرفة بالضبط أى باد لديك:
الطريقة الأولى:
تأتى هذه الطريقة فى متناول يديك إذا كنت غير قادر على تشغيلها لسبب ما مثل نفاد البطارية تمامًا أو تلف الجهاز.
- امسك جهاز iPad وقم بقلبه.
- ابحث عن شعار iPad فى الجزء الخلفى من الجهاز
- أسفل شعار iPad، سيكون هناك حرف "A" متبوعًا بعدد قليل من الأرقام.
- هذا هو رقم طراز iPad.
- ابحث عن رقم الطراز على الإنترنت للعثور على إصدار iPad المحدد لديك أو يمكنك الرجوع إلى القائمة أدناه.
الطريقة الثانية:
إذا كان جهاز iPad فى حالة عمل أو إذا كنت لا ترغب فى إزالة ملصق الحماية من جهاز iPad، فاتبع الخطوات التالية:
- توجه إلى تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPad.
- اضغط فوق إعدادات "عام"
- فى القائمة التالية الصفحة، اضغط فوق قسم "About".
- ابحث عن التصنيف Model.
- ابحث عنه عبر الإنترنت أو قم بالرجوع إلى القائمة أدناه.
قائمة إصدارات أجهزة أيباد :
Apple iPad - 2010
iPad (Wi-Fi): A1219
iPad (Wi-Fi + 3G): A1337
Apple iPad 2 - 2011
iPad 2 (Wi-Fi): A1395
iPad 2 (GSM model): A1396
iPad 2 (CDMA model): A1397
Apple iPad (3rd generation) - 2012
iPad (3rd generation) Wi-Fi: A1416
iPad (3rd generation) Wi-Fi + Cellular: A1430
Apple iPad (4th generation) - 2012
iPad (4th generation) Wi-Fi: A1458
iPad (4th generation) Wi-Fi + Cellular:A1459
iPad (4th generation) Wi-Fi + Cellular (MM): A1460
Apple iPad mini - 2012
iPad mini Wi-Fi: A1432
iPad mini Wi-Fi + Cellular: A1454
iPad mini Wi-Fi + Cellular (MM): A1455
Apple iPad mini 2 - 2013
iPad mini 2 Wi-Fi: A1489
iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular: A1490
iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular (TD-LTE): A1491
Apple iPad Air - 2013
iPad Air Wi-Fi: A1474
iPad Air Wi-Fi + Cellular: A1475
iPad Air Wi-Fi + Cellular (TD-LTE): A1476
Apple iPad Air 2 - 2014
iPad Air 2: A1566
iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular: A1567
Apple iPad mini 3 - 2014
iPad mini 3: A1599
iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular: A1600
Apple iPad Pro (12.9-inch) - 2015
iPad Pro: A1584
iPad Pro Wi-Fi + Cellular: A1652
Apple iPad mini 4 - 2015
A1538 on the iPad mini 4
A1550 on the iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular
Apple iPad Pro (9.7-inch) - 2016
A1673 on the iPad Pro
A1674 or A1675 on the iPad Pro Wi-Fi + Cellular
Apple iPad Pro (10.5-inch) - 2017
iPad Pro: A1701
iPad Pro Wi-Fi + Cellular: A1709
Apple iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) - 2017
iPad Pro: A1670
iPad Pro Wi-Fi + Cellular: A1671
Apple iPad (5th generation) - 2017
iPad (5th generation) Wi-Fi: A1822
iPad (5th generation) Wi-Fi + Cellular: A1823
Apple iPad (6th generation) - 2018
iPad (6th generation) Wi-Fi: A1893
iPad (6th generation) Wi-Fi + Cellular: A1954
Apple iPad Pro 11-inch - 2018
iPad Pro: A1980
iPad Pro Wi-Fi + Cellular: A2013, A1934
Apple iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) - 2018
iPad Pro: A1876
iPad Pro Wi-Fi + Cellular: A2014, A1895
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