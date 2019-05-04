علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: لو بتفكر تبيعه.. هكذا يمكنك معرفة إصدار أيباد الذى تمتلكه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ إطلاق أول جهاز iPad فى عام 2010، أطلقت شركة أبل عدة طرازات مختلفة من جهاز iPad، وإذا كنت تملك جهاز iPad لفترة طويلة أو قام شخص ما بتزويدك به فى أى من المناسبات السعيدة، فيصبح من الصعب تذكر الجيل الدقيق لجهاز iPad، سواء كان جهاز iPad Air 2 أو جهاز iPad Air فقط.

وقد يفكر الناس فى سبب رغبة أى شخص فى معرفة طراز iPad الدقيق، لكن هناك عدة أسباب وراء ذلك، أحدها للحصول على الملحق الصحيح لجهازك، والسبب الآخر هو الحصول على أى دعم فنى، وثالث أثناء بيع الجهاز بحيث يمكن للمرء الحصول على القيمة الصحيحة لجهاز iPad، وفيما يلى بعض الطرق لمعرفة بالضبط أى باد لديك:

 

الطريقة الأولى:

تأتى هذه الطريقة فى متناول يديك إذا كنت غير قادر على تشغيلها لسبب ما مثل نفاد البطارية تمامًا أو تلف الجهاز.

- امسك جهاز iPad وقم بقلبه.

- ابحث عن شعار iPad فى الجزء الخلفى من الجهاز

- أسفل شعار iPad، سيكون هناك حرف "A" متبوعًا بعدد قليل من الأرقام.

- هذا هو رقم طراز iPad.

- ابحث عن رقم الطراز على الإنترنت للعثور على إصدار iPad المحدد لديك أو يمكنك الرجوع إلى القائمة أدناه.


الطريقة الثانية:

إذا كان جهاز iPad فى حالة عمل أو إذا كنت لا ترغب فى إزالة ملصق الحماية من جهاز iPad، فاتبع الخطوات التالية:

- توجه إلى تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPad.

- اضغط فوق إعدادات "عام"

- فى القائمة التالية الصفحة، اضغط فوق قسم "About".

- ابحث عن التصنيف Model.

- ابحث عنه عبر الإنترنت أو قم بالرجوع إلى القائمة أدناه.


قائمة إصدارات أجهزة أيباد :

Apple iPad - 2010

 iPad (Wi-Fi): A1219

 iPad (Wi-Fi + 3G): A1337

 

 Apple iPad 2 - 2011

 iPad 2 (Wi-Fi): A1395

 iPad 2 (GSM model): A1396

 iPad 2 (CDMA model): A1397

 

 Apple iPad (3rd generation) - 2012

 iPad (3rd generation) Wi-Fi: A1416

iPad (3rd generation) Wi-Fi + Cellular: A1430

 

 Apple iPad (4th generation) - 2012

iPad (4th generation) Wi-Fi: A1458

iPad (4th generation) Wi-Fi + Cellular:A1459

 iPad (4th generation) Wi-Fi + Cellular (MM): A1460

 

Apple iPad mini - 2012

iPad mini Wi-Fi: A1432

 iPad mini Wi-Fi + Cellular: A1454

 iPad mini Wi-Fi + Cellular (MM): A1455

 

 Apple iPad mini 2 - 2013

 iPad mini 2 Wi-Fi: A1489

 iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular: A1490

 iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular (TD-LTE): A1491

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 Apple iPad Air - 2013

 iPad Air Wi-Fi: A1474

iPad Air Wi-Fi + Cellular: A1475

 iPad Air Wi-Fi + Cellular (TD-LTE): A1476

 

 Apple iPad Air 2 - 2014

 iPad Air 2: A1566

 iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular: A1567

 

 Apple iPad mini 3 - 2014

 iPad mini 3: A1599

 iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular: A1600

 

 Apple iPad Pro (12.9-inch) - 2015

 iPad Pro: A1584

 iPad Pro Wi-Fi + Cellular: A1652

 

 Apple iPad mini 4 - 2015

 A1538 on the iPad mini 4

 A1550 on the iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular

 

 Apple iPad Pro (9.7-inch) - 2016

 A1673 on the iPad Pro

 A1674 or A1675 on the iPad Pro Wi-Fi + Cellular

 

Apple iPad Pro (10.5-inch) - 2017

iPad Pro: A1701

 iPad Pro Wi-Fi + Cellular: A1709

 

 Apple iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) - 2017

 iPad Pro: A1670

 iPad Pro Wi-Fi + Cellular: A1671

 

 Apple iPad (5th generation) - 2017

 iPad (5th generation) Wi-Fi: A1822

 iPad (5th generation) Wi-Fi + Cellular: A1823

 

Apple iPad (6th generation) - 2018

 iPad (6th generation) Wi-Fi: A1893

 iPad (6th generation) Wi-Fi + Cellular: A1954

 

 Apple iPad Pro 11-inch - 2018

 iPad Pro: A1980

 iPad Pro Wi-Fi + Cellular: A2013, A1934

 

 Apple iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) - 2018

 iPad Pro: A1876

 iPad Pro Wi-Fi + Cellular: A2014, A1895

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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