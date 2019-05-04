شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد ابتلاعه للمنازل فى بوليفيا.. اعرف يعنى إيه انهيار أرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهتز العالم كله بالأمس بعد خبر أن الأرض ابتلعت السكان فى بوليفيا، حيث تم سقوط عشرات المبانى على إثره، ولكن ما هو الانهيار الأرضى الذى يؤدى إلى قتل كل هذه الأرواح وهل يتساوى مع فكرة الزلازل.

وفقا لما ذكره موقع "usgs" الأمريكى يُعرف الانهيار الأرضى بأنه حركة كتلة من الصخور أو الحطام أسفل المنحدر، ويدل على أى حركة سفلية للتربة والصخور تحت التأثير المباشر للجاذبية.

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ويتم تقسيم أنواع الانهيارات حسب نوع المادة الجيولوجية (حجر الأساس أو الحطام أو جزء من الأرض)، وكذلك تدفقات الحطام، والتى يشار إليها عادةً بالتدفقات الطينية أو الانهيارات الطينية، بالإضافة إلى السقوط الصخري، حيث إنها أمثلة على أنواع الانهيارات الأرضية الشائعة.

ويكون لكل انهيار أرضى أسباب متعددة، حيث تحدث حركة المنحدر عندما تتجاوز القوى المؤثرة فى المنحدر قوة المواد الأرضية التى تشكل المنحدر، فيمكن أن تبدأ الانهيارات الأرضية فى المنحدرات الموجودة بالفعل على الحافة بسبب هطول الأمطار أو ذوبان الثلوج أو التغيرات في منسوب المياه أو تآكل المجارى أو التغيرات في المياه الجوفية أو الزلازل أو النشاط البركاني أو أي مزيج من هذه العوامل.

كما أن هناك نوعا من الانهيارات الأرضية تحت الماء يكون خطرا جدا، حيث تسمى بالانهيارات الأرضية البحرية، وفى بعض الأحيان تؤدى إلى حدوث تسونامى يضر بالمناطق الساحلية.