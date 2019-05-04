شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تتهم 3 ألمان بالعمل بسوق الشبكة المظلمة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الولايات المتحدة بهجوم على شبكة الإنترنت المظلمة، حيث تم القبض على ثلاثة ألمان لم يذكر أسماءهم بتهمة العمل بسوق الشبكة المظلمة على الإنترنت، حيث تبيع الأدوية وبرامج القرصنة لأكثر من 1.15 مليون عميل.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، تم التحفظ على كل شىء بما في ذلك محادثات المعاملات والمنتديات والمعاملات المالية.

ويوجد شخص رابع ولكنه رجل مواطن برازيلي يدعى ماركوس باولو دي أوليفيرا تم اتهامه لقيامه بصفته وسيطًا قام بتسوية بين البائعين، فيما قدمت ألمانيا مجموعة من التهم الموجهة ضد سكانها الثلاثة.

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وتمت الاعتقالات حيث فشل اتصال VPN لإخفاء هوية أحد المدعى عليهم، مما ساهم في مساعدة تطبيق القانون في تحديد مكان وجوده، وأيضًا، يبدو أنهم ارتكبوا أيضا عملية احتيال خروج في أبريل من خلال تحويل كل أموال السوق (حوالي 11 مليون دولار) إلى حساباتهم الخاصة، واكتشف الباعة أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أموالهم في 16 أبريل، مما دفع الشرطة الألمانية إلى إجراء سلسلة من الاعتقالات ومذكرات التفتيش.

ولكن هذا قد لا يردع مشغلي سوق الويب المظلم الآخرين، حيث تم إنشاء مواقع مثل AlphaBay و Silk Road 2.0 استجابة لإغلاق المنافذ السابقة.