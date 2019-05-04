شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب بوجي ... إماراتية ترفع دعوة خلع من زوجها والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - رفعت زوجة عربية مقيمة في الإمارات دعوى خلع من زوجها، بعدما منعها من لعب «بوجي».



ووفق صحيفة «البيان» الإماراتية، أكدت مديرة المركز الاجتماعي بشرطة عجمان وفاء الحوسني استلامها أخيرا قضية غريبة طلبت فيها امرأة عشرينية الطلاق مدعية أن زوجها حرمها من حقها في اختيار وسائل الترفيه، بينما برر الزوج قائلا: «طلبت منها عدم اللعب للحفاظ على تكاتف الأسرة».



وأضاف: «لم يخطر على بالي أن تطلب الطلاق لهذا السبب التافه». ما اضطر الشرطة لإحالة الدعوى إلى القضاء.



وأبانت الحسني أن المركز تلقى العديد من البلاغات الغريبة ضد مدمنين على اللعبة، مشيرة إلى أن انتشار هذه الألعاب يهدد استقرار العائلات. ونقلت منصات التواصل أخيرا مقطع فيديو لعريس يلعب «البوجي»، بينما بدت عروسه مندهشه من انشغاله بالموبايل أثناء حفل الزفاف.

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