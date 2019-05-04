شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر وضع روابط تسوق تحت مقاطع فيديو يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول جوجل إدراج خيار جديد من خلال وضع روابط تسوق تحت مقاطع فيديو يوتيوب، حيث توجهك إلى Google Express، وبعدها ستتمكن من شراء البضائع أون لاين.

ووفقا لما ذكره موثع "engadget" التكنولوجى فتبحث جوجل عن المزيد من الخيارات لتعزيز خدماتها التسويقية، ويبدو أن أحدها هو روابط التسوق المندرجة تحت مقاطع فيديو يوتيوب، حيث تقوم الشركة بإجراء اختبار تعرض فيه المنتجات الموصى بها إلى جانب الأسعار على منصة مشاركة الفيديو الخاصة بها.

وبدأت بعض إعلانات الاختبار فى الظهور، حيث سيؤدى الضغط فوقها إلى نقلك إلى سوق Google Express لإكمال عملية الشراء.

وينضم عدد متزايد من تجار التجزئة إلى Express بينما بدأت جوجل فى وقت سابق من هذا العام فى اختبار الإعلانات فى عمليات البحث عن الصور لديها.

وعن آخر الإحصائيات فى هذا الجانب من إيرادات جوجل، فيقال إن شركة Express قد جنت ما يقل قليلاً عن مليار دولار عام 2018، فى حين أن شركة أمازون للبيع بالتجزئة قد حققت حوالى 141 مليار دولار فى أمريكا الشمالية العام الماضى.