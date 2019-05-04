شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول.. رالف باير مبتكر ألعاب الفيديو لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم من له الفضل فى ألعاب الفيديو، إنه رالف إتش باير، هذا الرجل الذى أُطلق عليه أب ألعاب الفيديو المنزلية، وذلك لدوره الرائد في هندسة الإلكترونيات والتلفزيون.

ووفقا لما ذكره موقع " npr"، فإن ألعاب الفيديو التى تجمع اللاعبين من مختلف دول العالم، والتى تؤدى إلى استثمارات بمليارات الدولارات تفوقت في الأعوام الأخيرة على صناعة الأفلام، ويعود لهذا المبتكر الذى عرض للعالم كله أول لعبة فيديو عام 1966، حيث كان يعمل مهندسا وقام باختبار وصف من أربع صفحات لصندوق لعبة من شأنه أن يسمح للناس بممارسة الألعاب والرياضة وغيرها من الألعاب على جهاز تلفزيون.



جهاز رالف باير

وتم تبنى فكرته من خلال تدعيمها بـ2500 دولار فى هذا الوقت، واثنين من المهندسين للعمل في المشروع، وعلى مر السنين، قاموا بإنتاج سبعة نماذج أولية في ورشة عمل سرية، قبل تقديم أول براءة اختراع لألعاب الفيديو في عام 1971.

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وتم ترخيص لعب "Brown Box" وبيعها في عام 1972، وكانت أول نظام ألعاب فيديو في العالم، حيث كان النظام بدائى و بسعر 100 دولار، وباع بالفعل أكثر من 100 ألف وحدة في عامه الأول و 300 ألف بحلول عام 1975.

واستمر باير في حمل أكثر من 150 براءة اختراع أمريكية وأجنبية، حيث إنه من بين اختراعاته الشهيرة لعبة الذاكرة الإلكترونية Simon ، التي ابتكرها مع هوارد موريسون ، والتي حققت ضجة كبيرة ولا تزال تُباع اليوم.

ولعل باير كتب من قبل قائلاً: "إن طرح أفكار جديدة وتحويلها إلى منتجات حقيقية كان دائمًا أمرًا طبيعيًا مثل التنفس بالنسبة لي".